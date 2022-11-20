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В мире20 ноября 2022 12:16

«Потеряли сто тысяч убитыми»: военный эксперт из США заявил, что армия Украины оказалась на грани катастрофы

Военный эксперт США Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли более ста тысяч убитыми
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
ВСУ отнюдь не побеждают. Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными

ВСУ отнюдь не побеждают. Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными

Фото: REUTERS

Несмотря на то, что украинские власти не устают убеждать своих западных покровителей в грядущей «неизбежной перемоге» над Россией, все больше зарубежных экспертов склонны считать положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне военных действий катастрофическим.

Экс-полковник американской армии Дуглас Макгрегор сообщил Grayzone на YouTube-канале, что, согласно полученным им из разных надежных источников данным, ВСУ отнюдь не побеждают. «Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено. Они сейчас на последнем издыхании и уже ничего не могут предложить. Им остается ждать, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их. Это безумие», - считает эксперт.

Он также выразил мнение, что Россию «нельзя запугать и заставить подчиниться». И отметил, что недавний призыв к Киеву председателя Объединенного комитета начальников штабов, четырехзвездного генерала Марка Милли не мешкая начать с Москвой переговоры о мире свидетельствует о том, что американские военные отдают себе отчет в реальном положении дел в зоне боевых действий. А вот политики из администрации президента Джо Байдена напрасно повелись на заверения украинских властей в том, что они «скоро вернут все потерянные территории». Все это говорится Киевом лишь для того, чтобы заполучить новые миллиарды долларов.

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