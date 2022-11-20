Поможет ли Куба России в противостоянии с США?

Мигель Диас-Канель прибыл в Москву Фото: REUTERS

В субботу, 19 ноября, в Москву прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он проведёт переговоры с Владимиром Путиным и примет участие в открытии памятника Фиделя Кастро в российской столице.

Эти темы в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы обсудили с Виктором Шабриным, многие годы проработавшим на Кубе.

…- Виктор Васильевич, руководитель Кубы - уже в новом качестве - у нас ведь в России бывал.

- Да, Александр. Уважаемый президент Республики Куба, он же и первый секретарь Компартии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, в 2019-м приезжал в Россию с официальным визитом и даже встречался с руководителями Российского общества дружбы с Кубой.

- А, то есть вы с ним общались тогда?

- Нет, нет, я в это время находился в Гаване. Там проходила международная конференция, на которой я выступал.

Тогда как раз исполнилось 55 лет нашего Российского общества дружбы с Кубой, к этой дате мы выпустили второе издание книги, автором которой я являюсь, «Куба - любовь моя». Это издание открывалось приветствиями двух руководителей наших стран.

Да, на этот раз высокий гость, наряду с официальными встречами и переговорами с руководством нашей страны, примет участие в открытии памятника Фиделю Кастро – выдающемуся команданте, государственному и политическому деятелю Республики Куба Фиделю Кастро.

Эта церемония состоится 22 ноября в столичном районе Сокол, на площади, которая уже носит имя Фиделя Кастро. Кстати, члены и активисты нашего общества также внесли свои пожертвования на создание памятника.

- Ага, понял. Товарищ вице-президент, тогда ещё расскажите, пожалуйста, в каком состоянии находятся наши политические, торговые связи с дружественной, с братской Кубой, как это всегда говорили?

- Дружественна Куба.

Ну, я думаю, что вам хорошо известно, что Российская Федерация и Республика Куба, как об этом было объявлено официально на встречах высшего руководства наших двух государств, являются стратегическими партнерами. И это действительно так. Потому что у нас после длительного перерыва, связанного с различными историческими событиями в жизни нашей страны, в последние десятилетия были практически восстановлены отношения.

Я имею в виду политические отношения и - в сфере экономики.

Но, к сожалению, объем экономического сотрудничества до сих пор очень невелик - в сравнении с тем периодом, когда Куба тесно сотрудничала с Советским, тогда наша страна оказывала острову Свободы огромную экономическую помощь.

В прошлому году, насколько я в курсе дела, объем торгово-экономического и научно-технического сотрудничества составлял где-то около 200 миллионов долларов. Это, конечно, не отвечает интересам двух наших государств.

Поэтому, накануне вот визита президента Кубы в Российскую Федерацию в Москве, буквально два дня назад, состоялось 19-е заседание Российско-Кубинской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Это заседание проводили вице-президент правительства Кубы Рикардо Кабрисас, мой давний знакомый по работе еще в Гаване, а с нашей стороны, - Дмитрий Чернышенко, вице- премьер правительства Российской Федерации.

Вот.

Комиссия обсуждала вопросы дальнейшего сотрудничества, прежде всего, в сфере энергетики. Речь шла, насколько я в курсе, о том, что необходимо, с помощью российских специалистов, повысить нефтеотдачу от одного из месторождений на Кубе.

Ну, и - предполагается развивать сотрудничество по ряду других направлений. Речь идет о модернизации металлургического комбината, о поставках транспортных средств для железной дороги, автомобильной техники.

Ну и разговор, конечно, был и о том, что, слава Богу, успешно идет сотрудничество в сфере образования. Кубинская молодежь охотно поступает на учебу в вузы Москвы и других городов.

- Ну и, наверное, будет речь идти об активизации туризма?

- Да, естественно. Потому что туризм для Кубы – это одна из главных, пожалуй, сегодня сфер получения валютных средств.

Очень серьезно на объемы экономического, научно-технического сотрудничества Кубы с нашей страной, как и с другими государствами, повлиял и до сих пор влияет отрицательно экономический бойкот со стороны Соединенных Штатов Америки.

- Бойкот Кубы.

- Да, бойкот Кубы. США ведь запрещали даже компаниям других стран поставлять нефть на Кубу. И, слава Богу, что в этом плане дружественная Венесуэла неплохо помогает кубинцам.

- Здорово. Спасибо огромное за беседу. И давайте какие-нибудь слова произнесем кубинские.

- Да здравствует российско-кубинская дружба! Venseremos! Вместе мы победим!