Ученые предрекают человечеству «спермагеддон»: Мужчины стремительно теряют способность к оплодотворению

Живчиков можно включать в Красную книгу - они находятся на грани исчезновения. Фото: Shutterstock

Исчезающая доблесть

Данные, приведенные медиками из Израиля и США (Hebrew University of Jerusalem, Icahn School of Medicine, Mount Sinai Hospital in New York) не просто удручают - пугают. Слишком уж они вопиющие. В сперме существенно сократило количество сперматозоидов. С 1970-х годов их стало в два раза меньше. Скорость, с которой сперматозоиды исчезают, нарастает.

Сперма стала не такой ядреной как раньше – сперматозоидов ней все меньше и меньше. Фото: Shutterstock

«Одно неосторожное движение – и ты отец», - горько шутили в прежние годы. «Два неосторожных движения, как минимум», - следовало бы внести поправку сегодня.

- Проблема серьезная, а тенденция тревожная, - пугают исследователи. - Неуклонное снижение качества спермы угрожает выживанию человечества как вида.

В докладе, подготовленном под руководством профессора Хагай Левина (Hagai Levine) и опубликованном в журнале Human Reproduction Update, есть графики и точные цифры. Они свидетельствуют: среднее количество сперматозоидов в образцах спермы, отобранных для анализов в период с 1973 по 2018 год, снизилось на 51,6 процента. Что стало характерным для мужчин всех континентов и этнических групп. Включая жителей Азии и Африки.

Ученые сравнили себя с канарейками в угольных шахтах. Была раньше у шахтеров такая практика - брать с собой канареек в забой. Эти чувствительные птички падали в обморок, а то и вовсе погибали, почуяв избыток вредных веществ - таким образом они подавали сигнал тревоги. И люди знали, что пора спасаться. Вот и сейчас самое время – внять сигналам и хотя бы понять, что надо озаботиться

Авторы доклада обозначили проблему, но не стали докапываться до причин обострившегося недуга, если можно так выразиться. Вспомнили, конечно, про фталаты, которые содержатся в пластике. Эту «химию» давно обвиняют в том, что она с раннего детства искажает гормональный фон, создает дисбаланс и, как следствие, подрывает репродуктивное здоровье. В основном же дело не пошло дальше общих слов - про ожирение, загрязнение окружающей среды, курение, алкоголизм и другие нехорошие излишества, которые, несомненно, мужской доблести не прибавляют и, наверное, каким-то образом тоже портят сперму.

Однако, многочисленные исследования «счетоводов», на которые опирались нынешние «канарейки», дают основания выдвинуть несколько более оригинальных гипотез.

Свободу тестикулам!

Аллэн Паси (Allan Pacey), профессор андрологии из Университета Шеффилда (Sheffield University) как-то озадачил себя риторическим вопросом: зачем природа расположила тестикулы - яички - чуть поодаль от основного тела мужчины? Что, скажем честно, не совсем удобно с житейской точки зрения. Ответ известен: затем, чтобы мошонка и расположенные в ней тестикулы охлаждались естественным образом. И в итоге, приобретали температуру чуть ниже той, которая поддерживается внутри тела. Ведь охлаждение мошонки повышает качество спермы, а нагревание - понижает. Это – в теории. А как обстоят дела на практике?

Профессор приобщил к экспериментам 500 мужчин-добровольцев - больше года наблюдал за ними, оценивая качество их спермы.

Выяснилось: у мужчин, которые спят голыми, качество спермы и в самом деле повышается. Она становится на 25 процентов лучше, чем у тех, которые спят в трусах - особенно в обтягивающих. В смысле количества сперматозоидов и скорости их передвижения.

Наверное, длинные трусы от того и называют семейными, что они способствуют прибавлению в семействе. Фото: Shutterstock

Из основного научного вывода вытекает побочный. Очевидно, что узкие, обтягивающие трусы пагубно влияют на сперму, следовательно и на мужскую репродуктивную функцию. Влияют тем, что способствуют перегреву тестикул.

В прежние времена других трусов, кроме семейных, и не было. Особенно в России. И с репродуктивной функцией было все в порядке.

Стало быть, надо отказаться от узких трусов в пользу просторных - так называемых семейных. Если, конечно, задумываться о продолжении рода. Да и о потенции, которая не может быть не связана с состоянием тестикул. Подавляющее же большинство мужчин, не осведомленных в процессах терморегуляции, продолжают носить «неправильные» трусы. Чем уже заметно попортили сперму.

Исследования ученых, пожалуй, позволяют чуть перефразировать другую известную поговорку. И сказать со всей уверенностью: «Держи желудок в голоде, а тестикулы в холоде».

Руки прочь от пылесосов!

Такое могло прийти в голову только в дурном сне, а пришло наяву стараниями доктора Де-Кун Ли (De-Kun Li) и его коллег из Стэнфордского университета (Stanford University, California). А выяснил он страшное: сперма повреждается у мужчин, которые часто пылесосят.

Не все мужики в курсе, что пылесос их враг. Фото: Shutterstock

Пагубные последствия несет, конечно же, не звук пылесоса - весьма, впрочем, противный. А электромагнитные поля, которые этот агрегат окружают. Де-Кун Ли проверил 148 добровольцев, которые 24 час в сутки носили особые датчики, измеряющие напряженность электромагнитных полей. И у 76 обнаружил ущербную сперму.

Попутно доктор определил, что хуже пылесоса, в этом смысле, может быть только СВЧ-печь.

- Это первое исследование, проведенное на людях, которое демонстрирует влияние электромагнитных полей бытовой техники на качество спермы, - хвалил себя доктор. - Оно в какой-то мере объясняет, почему в наш век технического прогресса снижаются репродуктивные способности мужчин.

Коллеги исследователя соглашаются, мол, что-то тут есть. Но нужны более масштабные эксперименты для подтверждения результатов. И тогда мужчинам не надо будет изобретать «отмазки» - сама наука их предоставит. Да и жены, наверное, прислушаются. Если им не безразлична сперма супруга. И части организма, ее производящие.

Вон мобильники из карманов!

Дело темное, но есть данные, которые свидетельствуют: даже молчащие мобильники портят сперму. Особенно, если носить их в кармане брюк или на поясе – то есть, близко к репродуктивным органам. В результате облучения в сперме становится на треть меньше сперматозоидов.

Мобильник в кармане хуже, чем пылесос в руках. Фото: Shutterstock

Венгерский профессор Имре Фейес (Dr Imre Fejes) из University of Szeged обвинил мобильную связь почти 20 лет назад, сославшись на результаты своего исследования. До сих пор никто его не опровергнул.

Ученый 13 месяцев анализировал сперму 221 мужчины и обнаружил явное снижение способности к оплодотворению у тех, кто говорил и говорит, а мобильники носит на поясе или в брючном кармане.

А НЕ ПОПРОБОВАТЬ ЛИ?

Путь к спасению лежит через желудок

Голландские ученые из Ниймегенского университета (Radboud University Medical Center in Nijmegen, the Netherlands) под руководством Регины Стигерс-Тениссен (Regine Steegers-Theunissen) провели эксперименты, которые продемонстрировали: посредством пива и соответствующей закуски к нему можно повысить качество и количество спермы.

- Это одна из первых работ, подтверждающих факт, что сперма может быть улучшена за счет питания, - восторженно отзывается об исследованиях коллег Линн Уоллок из Оклендского университета.

Результаты у Регины такие: за 26 недель у тех мужчин, которые принимали фолиевую кислоту - витамин В9 - в сочетании с цинком, число здоровых сперматозоидов увеличилось на 74 процента.

А витамином В9 богато пиво, цинком - устрицы и креветки. И конечно же, раки. Пиво с раками - вообще классика. Да еще и полезная.

На всякий случай ученые все же предупреждают: не следует увлекаться профилактическими упражнениями с пивом тем, кто предрасположен к алкоголизму, а также людям, находящимся в группе риска развития онкологических заболеваний.