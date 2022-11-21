В России измельчали квартиры: почему с каждым годом площадь жилья неуклонно сокращается

Новые квартиры с каждым годом все больше ужимаются в размерах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не те квартиры нынче пошли, ох не те! Вот в наше-то время они были о-го-го! - имеют полное право ворчать россияне, которые покупали жилье лет десять назад. А все потому, что новые квартиры с каждым годом все больше ужимаются в размерах. Как тут не вспомнить старый анекдот: «Правительство заявило, что цена за квадратный метр увеличиваться не будет. Будет уменьшаться квадратный метр». Давайте проследим, какими темпами он уменьшается, и докопаемся до причин.

НИКАКОГО ПРОСТОРА

Официальная статистика Росстата версию о мельчании квартир вроде бы не подтверждает. Средняя площадь жилья во введенных новостройках последние несколько лет, напротив, идет в рост.

Но есть интересный момент. В общей статистике построенных квартир Росстат учитывает и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Если же из всего понастроенного вычесть более просторные частные дома, то картина меняется.

Особенно наглядно это проявляется в Москве. С 2009 по 2021 год среднестатистическая российская квартира во введенных новостройках-многоэтажках ужалась на 11,4 кв. м, а столичная - аж на 24,2 кв. м, или почти в полтора раза (см. «Только цифры»).

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Более свежих данных у Росстата пока нет. Однако нет оснований полагать, что в этом году ситуация резко изменилась и площадь новых квартир вдруг начала расти.

- В 2022 году в Москве продолжается снижение средней площади квартир и апартаментов, - отмечает управляющий директор агентства недвижимости «БОН ТОН» Валерия Цветкова. - За год больше всего она снизилась в премиум-классе - на 12%, со 108 до 95 кв. м. В массовом сегменте - на 9%, с 48 до 44 кв. м, в бизнес-классе - на 5%, с 68 до 64 кв. м.

А по данным компании «Метриум», с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го средняя площадь квартир и апартаментов в московских новостройках уменьшилась на 4,3 квадрата.

ВСЕ ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН?

Главная версия от экспертов - квартиры мельчают, потому что люди экономят. Особенно те, кто берет ипотеку. Это в начале нулевых многие верили, что доходы у них будут только расти. Но ситуация изменилась. И цены на жилье тоже. А каждый лишний квадрат - это дополнительная финансовая нагрузка на ближайшие 15 - 20 лет.

Вот застройщики и стараются отвечать спросу - проектируют все больше малогабариток. Кстати, по данным Росстата, если в 2000 году на однушки приходилось лишь 20% от нового жилья, то в 2009-м - 33%, а в 2020-м (дальше у Росстата расчетов нет) - 43%. И это Росстат еще ничего не говорит про новомодные студии, площадь которых может быть меньше, чем у самой тесной квартиры в хрущевке, обычно она варьируется вокруг 20 кв. м.

Впрочем, нельзя все сводить к ценам и доходам.

- Изменилась ментальность россиян: у нас больше не принято жить в большой квартире вместе нескольким поколениям. А студии и однушки стали приобретать как первое жилье молодые покупатели или даже родители для детей «на вырост», - утверждает управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. - Кроме того, часть покупателей приобретают малогабаритки для инвестиций - под сдачу в аренду или для перепродажи.

- Именно небольшую квартиру - однушку или студию - выгоднее всего сдавать в аренду. Отдача с квадратного метра получается наибольшая, - поясняет завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

С 2021 по 2022 средняя площадь квартир в московских новостройках уменьшилась на 4,3 квадрата. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

НЕ ХОЧЕШЬ ТЕСНОТЫ - СТРОЙ ДОМ

Но вернемся к данным Росстата, которые учитывают в средней площади и квартиры, и частные дома. По-своему это логично. Жилье - оно и есть жилье, чего цепляться к деталям.

В последние годы доля ИЖС уверенно превышает 50% от всего введенного жилья. В январе - июле нынешнего года, по данным госкорпорации ДОМ.РФ, введено 22,5 млн кв. м в многоквартирных домах и 38,1 млн кв. м - домов индивидуальных.

С учетом ИЖС получается, что с 2017 года тенденция к усыханию вновь построенного жилья переломлена: в среднем по России средние площади потихоньку растут. Но это именно если брать страну в целом. В столице же возможности для индивидуального жилищного строительства, мягко говоря, ограниченны. Частные дома если и строят, то в основном в Новой Москве. И картина в мегаполисе совсем другая - как ни считай, а мы с каждым годом уплотняемся.

ВОПРОС - РЕБРОМ

И что со всем этим делать?

Как объясняют аналитики, мельчание жилья в мегаполисах - общемировая тенденция. Земля дорогая, народу в поисках работы и счастья притекает много. Есть и определенные изменения в образе жизни.

- Люди проводят в квартирах все меньше и меньше времени - эта тенденция была явно видна до коронавируса, но и пандемия не смогла полностью остановить этот тренд, - рассказывает руководитель дизайн-студии интерьера LOFT&HOME Илья Комолов. - Все более и более привычным становится заказ еды и походы в кафе, и это меняет отношение к жилью до такой степени, что уже встречаются запросы на проектирование квартир без кухни. Еще пять лет назад это казалось бы странным. Есть и технологические факторы. Бытовые устройства становятся меньше, системы хранения - умнее, мебель - многофункциональной. Зачастую теряется смысл переплачивать за золотые квадратные метры.

Но есть и обратная сторона вопроса.

- Уменьшение площади квартир помогает обеспечить жильем больше людей, но создает большую нагрузку на инфраструктуру, - говорит Валерия Цветкова.

- Больше жителей въезжает в новый дом - больше нагрузка на коммунальные сети (выше вероятность аварий и отключений, сети быстрее изнашиваются. - Ред.). Это вопрос электричества, канализации, в меньшей степени водопровода. И это надо учитывать, - поясняет Александр Цыганов. - Но даже не это самое опасное. Главное - не получить гетто по социальному или национальному признаку. Такая опасность существует, если дома с большим количеством мелких квартир-студий строятся на окраинах, в дешевых и социально неблагополучных районах.

По словам эксперта, в частности, для социального благополучия важно не допустить появления «новых гостинок» - домов, где только мелкие квартиры-студии. А также массового строительства микроапартаментов площадью меньше 10 кв. м.

И самое главное: чтобы у застройщиков был стимул увеличивать, а не урезать площадь новых квартир, у людей должны быть на это деньги. А значит, доходы россиян должны расти, а не падать, как в последние десять лет. Но как добиться такого роста - это уже тема совсем для другого разговора.