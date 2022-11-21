Изменившегося до неузнаваемости Николая Баскова нашли в больнице

Николай Басков в эфире шоу "Жизнь и судьба" на канале "Россия-1"

Николай Басков на днях попал в больницу. Народный артист России несколько дней назад был госпитализирован в одну из столичных клиник. Певец признался, что причиной плохого самочувствия стала больная нога.

У Николая Баскова возникли проблемы со здоровьем. Натуральный блондин был госпитализирован. "В этот раз дело дошло до госпитализации. Басков уже сообщил - у него заболела нога. Неужели у народного артиста варикозное расширение вен?" - задаются вопросом светские хроникеры шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

К слову, сам золотой голос России неоднократно говорил, что артисты страдают профессиональным заболеванием - варикозом. В конце ноября певца выпишут из больницы. "Выйду уже через несколько дней", - обнадежил 46-летний артист.

Поклонники очень переживают за Николая. В последнее время многие обсуждают тот факт, что артист изменился до неузнаваемости. Фанаты заподозрили неладное со здоровьем любимца.

При этом артист стоически продолжает работать: выступает на сцене и участвует в разнообразных творческих проектах. У него очень плотный рабочий график, Басков буквально работает на износ. Возможно, потому организм певца иногда дает сбой и ему приходится обращаться к врачам.

Кстати, недавно Баскову пришлось выступать с острой болью. Перед концертом он сходил к стоматологу. Медик посоветовал ему не медлить с лечением. Исполнитель хита "Шарманка" предпочел не подводить поклонников и принял участие в мероприятии, превозмогая слабость.