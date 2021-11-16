Николай Басков оконфузился на людях

С Николаем Басковым случился конфуз на съемках концерта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Малахов на днях стал свидетелем курьезной ситуации с Николаем Басковым. На съемках "Голубого огонька" с натуральным блондином случился конфуз.

Полным ходом идут съемки новогодних шоу. Развлекать телезрителей в праздничные дни будут знаменитые певцы, шоумены, юмористы и актеры. Так, ведущими одной из передач стали Андрей Малахов и Николай Басков.

Андрей поделился видео со съемочной площадки. Он рассказал, что в шоу не обошлось без конфуза, случившегося с золотым голосом России. "ЧП на съемках Новогоднего огонька. Тигренок впервые увидел Николая Баскова и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео…" - подписал Малахов видео.

Как известно, символом грядущего года будет голубой водяной тигр. Потому в студию принесли маленького перепуганного тигренка. Басков решил понянчить малыша. "Ути сладкий какой", - приговаривал артист.

Однако животное из-за дикого стресса перенервничало и обкакалось в тот самый момент, когда натуральный блондин держал крошку в руках. Басков, к слову, и глазом не повел. Заметив конфуз, он пошутил, что эта хорошая примета, сулящая ему деньги. А потом артист решил продемонстрировать перепуганному животному свои вокальные способности. Николай затянул песню.

Меж тем в соцсетях публика возмутилась тем фактом, что артист измывается над тигренком на съемках. "Сколько страха в глазах беззащитного малыша...", "Варварство какое-то!", "Зачем это все надо", "Стыдно издеваться над бедным животным на камеру", - осудили звезд подписчики.

Актриса Оксана Фандера также призвала прекратить издевательства над животным. "Андрей! Прошу тебя! Пожалуйста, остановись! И в любовании этой ситуацией, и в том, что, не понимая, вы наносите колоссальную травму и этому маленькому зверю, и тем, кто будет это смотреть! Это не смешно, в этом нет уважения к братьям нашим меньшим, и к сердцам тех, кто понимает, какой, в этот момент, шок у полосатого малыша… Пожалуйста, остановись!" - взмолилась супруга Филиппа Янковского.