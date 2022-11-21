ООН в шоке: беженцы с Украины чаще всего бегут за счастьем и спасением в «страну-агрессор»

Большинство людей с Украины бегут к нам, а не в Польшу или Германию. Фото: Максим БЛИНОВ/РИА Новости

ИДУТ НА ВОСТОК

По подсчетам ООН, Украину с февраля этого года покинули 7,8 млн человек. Это только по официальным данным. Сколько людей на самом деле пересекли границу, подсчитать не в состоянии никто - ни ООН, ни ЕС, ни даже «мировое правительство», если бы оно было.

А куда едут эти люди?

Принято считать - на Запад. Там самыми популярными странами для переселенцев, понятное дело, стали Польша, Германия и Чехия. Ну и остальные понемногу (см. таблицу).

А вот на восток... Ну какой, казалось бы, восток, если там «проклятый агрессор» - Россия? Это от него должны бежать - по мнению украинской и западной пропаганды. Но смотрим на цифры и удивляемся. Именно в Россию, по все тем же официальным данным ООН, приехали 2 млн 800 тыс. человек.

В два раза больше, чем в Польшу!

В три раза больше, чем в Германию!

В семь раз больше, чем в Чехию!

Даже ООН признает: люди, которые живут на Украине, больше симпатизируют России и хотят оставаться в нашей цивилизации с нашим менталитетом.

Так кто все эти люди, переезжающие к нам? Смогут ли они найти свое место в России?

Об этом мы поговорили с профессором, доктором экономических наук Никитой Кричевским.

В ПОЛЬШУ МАНЯТ ДЕНЬГИ

- Никита Александрович, как бы ни хотелось сказать «им нужна только Россия», не получается. Поток в Польшу тоже большой - почти 1,5 млн человек...

- Польшу вообще не надо рассматривать в этом рейтинге. Цифра ООН - это количество въехавших без числа выехавших. У украинцев очень развит «туризм за пособиями» в Польшу. Они туда въезжают, получают пособие как беженцы и тут же уезжают обратно. Там, по разным подсчетам, количество въехавших за пособиями и тут же уехавших уже перевалило за 4 миллиона.

- Там хорошие деньги дают?

- Весьма. Даже больше, чем пособия для коренного населения. Из-за этого, кстати, многие поляки украинцев ненавидят.

- Это просто способ наживы?

- Не всегда. В Польше отношение к украинцам - как к людям второго сорта. И если западенцы это готовы терпеть, то для жителей регионов, где сильно развито русское начало (восток и центр Украины), такое отношение неприемлемо. Так что люди приезжают туда, смотрят, собирают манатки и едут обратно. Независимо от того, что на их земле сейчас творится.

- Европейские ценности еще, наверное, влияют.

- Вне всяких сомнений. В Польше многие и сами против них протестуют, но послушно следуют по европейскому пути отрицания любых культурных ценностей. Иначе ЕС денег не даст. ЛГБТ-повестка, целующиеся мальчики в детсадах. Это в Польше в порядке вещей. И у нормальных украинцев с детьми от этого просто оторопь!

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧУЖИЕ ТУТ НЕ ХОДЯТ

- Поэтому почти 3 миллиона человек приехали в Россию?

- Число выехавших в Россию гораздо больше. ООН смотрит лишь на официальную статистику. Но есть десятки, сотни способов пересечь границу в одну и другую сторону, минуя таможню, пограничников, статистику. Еще важный фактор: нет совершенно никаких проблем с переводом денег из России на Украину. Так что те, кто переехал сюда, зарабатывают и поддерживают свою родню там.

На самом деле масштабы миграционных волн существенно больше, чем думают в ООН.

- Даже официальные цифры - 2,8 млн приехавших - это много в масштабах России?

- Нет, нормально. Важно же, кто едет. Это представители востока и центра Украины.

- С запада к нам не едут?

- Нет, они едут как раз в Польшу, Чехию и Германию. Домой.

- Домой?

- Западенцы - не украинцы в чистом виде. По менталитету (нередко и по крови) это скорее смесь поляков, австрийцей, венгров, румын, которые волею судеб оказались на задворках Австро-Венгерской империи и Речи Посполитой. А после Второй мировой войны - на территории Советского Союза.

ПРИЕХАЛИ, УСТРОИЛИСЬ

- У нас и до спецоперации было много украинцев.

- Точно. Не меньше, чем сейчас приехали. То есть сегодня в России больше 5 - 6 млн украинцев. При этом далеко не все возвращаются обратно. Они здесь живут, работают, устраиваются, получают гражданство всеми правдами и неправдами. Женятся или выходят замуж за россиян (пусть иногда и фиктивно, не важно). После этого устраивают детей в русские школы, вузы, берут ипотеку и вообще становятся укорененными российскими гражданами. Хотя по происхождению они все-таки украинцы.

- Но нам не надо тратить силы и деньги, чтобы их интегрировать в наше общество.

- Конечно. Люди, которые приезжают к нам с Украины, - это не мигранты из Средней Азии. У них сравнимый с нами уровень образования, похожий менталитет, они приучены работать в унисон с тем, что мы сегодня наблюдаем в нашей экономике. Здесь они не испытывают проблем, чтобы ассимилироваться, встроиться в наши ряды.

Важно и что люди не просто так сюда приезжают. Мы никогда не увидим среди них никаких беженцев на вокзалах или в ночлежках. Многие из них едут к землякам, к родственникам. Понимают, где они будут жить, куда устроятся работать. Часто в сферу общепита, образования, здравоохранения, в домашний сервис.

- То есть на пособиях сидеть не будут?

- У нас пособие - 5 - 10 тысяч рублей. Ради этого никто в Россию не поедет. Люди едут на заранее подготовленную позицию.

Это в Польшу или Германию с Украины едут переждать трудные времена, получить пособие и вернуться обратно. А в Россию - чаще всего сразу с детьми, навсегда. Фото: Виктор АНТОНЮК/РИА Новости

РАЗДАЙТЕ ПАСПОРТА

- Учитывая наши проблемы в демографии, Россия получает огромный человеческий потенциал. А сможет ли им воспользоваться?

- Те, кто уже в России, про них забудьте. Они уже ассимилировались. Они среди нас, их даже не замечаешь. Но есть еще те, кого надо сюда везти. И вот с ними пока получается не очень. Несколько украинских областей - восточных и центральных - не охвачены процессом русификации. А надо распространять свое влияние. И делать это максимально быстро.

- Как?

- В том числе через выдачу паспортов в этих областях. Это упрощает процесс ассимиляции украинцев тут. Получая гражданство, они встают на учет в налоговую, могут зарегистрироваться как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Зарабатывая и показывая белый доход, они идут в банк, получают кредиты. Та же ипотека - двигатель строительства, промышленности, транспорта, вплоть до роста численности населения. Это очевиднейшее подспорье для России в тяжелые времена. Самое главное в XXI веке - люди.

ЗА СПОКОЙСТВИЕМ И УВЕРЕННОСТЬЮ

- Публицист «Комсомолки» Сергей Мардан написал у себя в телеграм-канале, что с новым потоком украинцев нам впору устраивать освоение Сибири 2.0.

- А зачем нам повторно осваивать Сибирь? Там тяжелый для проживания климат.

- Хорошо, не Сибирь. У нас земли неосвоенной много.

- Человека нельзя направить туда, куда он не хочет, куда не едут даже коренные жители. Человеку нужна цивилизация, а это крупные города. На периферию едут не те, кто сюда переезжает в поисках счастья и удачи. Туда едут за быстрыми деньгами и карьерным ростом. Это не совсем про беженцев. Их жди скорее рядом с собой - на улицах, в кафе и в рабочих кабинетах.