Продюсер шоу «Голос» высказался о реабилитации пропавшего Дмитрия Нагиева в вокальном проекте

Дмитрий Нагиев Фото: Кадр видео

Все привыкли, что шоу «Голос» с самого старта было связано с двумя фигурами — Александра Градского и Дмитрия Нагиева. Однако в 2021 году ушел из жизни Александр Борисович, а в 2022 году из вокального проекта исчез Дмитрий Нагиев. Бессменный, как казалось, ведущий толком не объяснялся, просто его место в определенный момент заняла не менее харизматичная Лариса Гузеева.

После «сеньорской» версии проекта — «Голос.60+» — канонический «Голос» так и не вышел в эфир в текущем году (как и предполагала «КП»), и поэтому судьба проекта, а в особенности его ведущего, остро волновала публику. Если про шоу пока никаких новостей нет, то Дмитрий Нагиев, как понятно по косвенным признакам, чувствует себя неплохо: снимается в кино, рекламе, ведет КВН. И все же зрители переживают: вернется ли человек в темных очках в вокальный проект? Без него, признаться, довольно грустновато.

Свет на деликатную тему пролил продюсер «Голоса» Юрий Аксюта. Он вдруг дал комментарий по поводу Дмитрия и отметил, что камбэк неминуем.

— Просто сейчас мы дали ему небольшой творческий перерыв, отпуск творческий, — пояснил Аксюта ТАСС. — 10 лет «Голосу», поэтому мы дали [ведущему] отдохнуть.

Фото: Первый канал

«Юбилейный» аргумент звучит весьма загадочно. Нашел время отдыхать, скажет придирчивый зритель. Но, оказывается, сам Дмитрий вполне настроен на работу в «Голосе». Правда, после паузы.

Фото: Кадр видео

— Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ, — подчеркнул Нагиев, временный ведущий КВН.