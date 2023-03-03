Неожиданная версия вирусологов: Грипп появился в океане 600 миллионов лет назад

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Все больше тревоги вызывает новая вспышка птичьего гриппа. И она далеко не первая - был и свиной грипп, и множество «человеческих» вариантов опасной болезни.

Вирус гриппа очень живуч. Сенсационную версию выдвинули австралийские ученые: вирус гриппа впервые появился ещё 600 миллионов лет назад. В океане. Выбрался на сушу. И припеваючи существуют до сих пор.

Мало того - «симптомы» гриппа вирусологи обнаружили у современных рыб и даже кораллов! Вы уже представили себе себе чихающую акулу и медузу с насморком? Все не так прямолинейно, но - очень интригующе.

Чтобы был понятен масштаб: 600 миллионов лет назад человека на Земле не существовало даже в проекте. Да что там человека, не было ещё никого из более-менее понятных нам животных и даже рыб. В древнем океане появились лишь беспозвоночные и бесскелетные существа так называемой эдиакарийской биоты. И первые вирусы гриппа! Или, скорее, протогриппа - если верить автору нового исследования, вирусологу Мэри Петроун из Университета Сиднея (Австралия).

Во время пандемии Мэри, как и многие ее коллеги, изучала коронавирус SARS-COVID-19. Помните? На рынке в Ухане продавали летучих мышей и панголинов (родичей броненосцев и муравьедов), и от какой-то экзотической твари коронавирус перекинулся на человека. Да, это лишь одна из версий, но именно она сподвигла Мэри Петроун на поиски в генетических базах данных. Задача - понять, как вирусы передаются от одного вида к другому. И найти среди современных вирусов те, что потенциально грозят новой пандемией.

Вместе с Зое Ричардс, экспертом по кораллам из австралийского Университета Кертин, Мэри изучила кораллы, живущие у берегов Австралии - их там много. И нашла у них РНК-вирусы, близкие к вирусам гриппа. Коралловые полипы - очень древние создания, они относятся к биологическому типу книдарии (стрекающие), чьи предки появились около 600 миллионов лет назад. Возможно, именно тогда возникли и вирусы «протогриппа». Поэтому Петроун считает, что изучение кораллового «гриппа» приведёт ее к самым истокам зловредного вируса.

Под водой, впрочем, хворают не только кораллы. Мэри Петроун нашла РНК-вирусы, родственные гриппу, даже у сибирских осетров! А ее коллега из Пастеровского Института в Шанхае Цзе Цуй - у глубоководных лобстеров.

- Думаю, вообще все или почти все группы вирусов возникли в воде, - как и в целом жизнь на планете, - философски замечает Роберт Джиффорд, вирусолог из Университета Глазго (Великобритания).

Если грипп появился в океане сотни миллионов лет назад, как он выбрался на сушу? Вместе с первыми сухопутными животными? Или уже позже кто-то заразился от рыб или других водоплавающих? Этот вопрос остаётся открытым. Ответ поможет учёным понять, какие вирусы - и их носители-животные - потенциально грозят новыми пандемиями.