Как получить пенсии и соцвыплаты жителям новых регионов России

Начиная с 1 марта 2023 года, пенсии российским гражданам в Донецкой, Луганской Республиках, Херсонской и Запорожской областях устанавливаются по законодательству РФ, поясняют в Социальном фонде России (СФР). Чтобы оформить или пересчитать выплаты (если ранее вы получали их по прежним законам), нужно обратиться в отделение СФР. Это можно сделать в течение переходного периода, который продлится год: с 1.03.2023 до 29.02.2024.

Важный нюанс: для жителей новых регионов предусмотрен особый порядок пенсионного обеспечения. Для оформления пенсии можно предоставлять документы о стаже и заработке, выданные ранее на украинском языке, без перевода на русский. Если документы утрачены, нужно обратиться в Межведомственные комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав граждан. Справка, выданная комиссией, станет основанием для расчета стажа по законодательству РФ. При этом размер пенсионных выплат в любом случае не уменьшится, подчеркивают в Социальном фонде. Если после расчетов по российским законам пенсия окажется ниже, то устанавливается доплата до прежнего уровня пенсионного обеспечения.

! Такие правила распространяются на жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые входят в любую из трех категорий:

• постоянно проживавшие в этих регионах на 30 сентября 2022 года (дата принятия в состав РФ) и получившие российское гражданство;

• постоянно проживавшие на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, но переехавшие в течение этого периода в Россию и имеющие гражданство РФ;

• постоянно проживавшие в Херсонской и Запорожской областях с 24 февраля по 29 сентября 2022 года, но переехавшие в течение этого периода в Россию и имеющие гражданство РФ.

Кроме пенсионного обеспечения жителям новых регионов России с 1 марта 2023 года доступны и другие социальные выплаты и пособия. В их числе:

• ежемесячная денежная выплата. Назначается ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам их семей, гражданам, пострадавшим вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, инвалидам;

• дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников Великой Отечественной войны;

• дополнительное материальное обеспечение за достижения и заслуги. Назначается Героям СССР и РФ, Героям Соцтруда и Труда РФ и некоторым другим гражданам.

Подробно о поддержке для жителей новых регионов - на сайте СФР