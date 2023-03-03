Илья Разбаш, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России: «Мы видим, что люди хотят жить без мусора и масляных пятен на воде»

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1 – 3 марта в Сколково проходит форум-выставка «Чистая страна» - крупнейшее в России мероприятие в поддержку национального проекта «Экология». О развитии волонтерской акции «Вода России» в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» рассказал директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Илья Разбаш.

СВЯЗЬ ГОСУДАРСТВА И НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ

- Илья Андреевич, хотя акция «Вода России» существует уже не первый год, давайте начнем разговор с небольшого ликбеза, что же это такое?

- Это удивительный мостик, который связывает задачи государства в области водного хозяйства с запросом граждан на хорошую экологию, водных объектов в том числе. С одной стороны, мы, безусловно, видим, что люди хотят жить в чистой окружающей среде, без мусора, без масляных пятен на воде и т.д. Но при этом оставляют за собой мусор, который непосредственно и загрязняет водный объект.

- Получается, мы сами же и виноваты.

- Безусловно. И акция «Вода России» - это про тех сознательных граждан, которые, заходя на сайт «Берег добрых дел», могут либо присоединиться к таким же добровольцам, либо организовать мероприятия самостоятельно. В нашей стране более 2,5 миллионов рек и столько же озер. Поэтому есть, где разгуляться духу волонтерства. Поэтому здесь мы, со своей стороны, как Министерство природных ресурсов, Федеральное агентство водных ресурсов, поддерживаем таких сознательных граждан, снабжаем их и инвентарем и методическими рекомендаций, как лучше проводить эти акции. Они могут быть совершенно в различном формате проведены. Это и плоггинг-забеги, иногда автотуристы берут с собой мешок и перчатки, и убирают даже не за собой, а за тем парнем, который оставил мусор на берегу.

- Хорошо, я – житель глубинки, рядом со мной есть река или озеро. Меня расстраивает их состояние, я хотел бы внести свою лепту в очистку водоема. Мои шаги какие?

- Во-первых, для нас самое главное – безопасность наших добровольцев. Для начала нужно обратить внимание на то, чтобы берег и место для уборки было действительно безопасно. Второй момент. Проще всего открыть сайт «Берег добрых дел», где представлена пошаговая инструкция и главные ответственные люди за проведение акции по региону, по району и т.д. Акция проводится с 14-го года, и на уровне муниципальных образований коллеги наши уже понимают, что добровольцам акции «Вода России» нужно помогать. Соответственно, организуют и вывоз мусора. Я понимаю, конечно, за 300 километров от города «КамАЗ» не поедет за одним пакетом мусора, это объективно так. Поэтому лучше собирать, скажем так, какой-то коллектив, чтобы действительно…

- Получился внушительный результат.

- Кстати, в период пандемии, когда многие жили в режиме «больше 4 не собираться», количество волонтеров превысило 850 тыс. человек. Люди семьями выходили. Точно так же регистрировались на сайте и прекрасно совершенно проводили акцию уже непосредственно в тех местах, где они живут.

В ПРОЕКТ ВКЛЮЧЕНА ВСЯ СТРАНА

- Если не ошибаюсь, акция «Вода России» состоит не только из уборки рек и озер, но и из каких-то культурных мероприятий...

- Это пласт народного творчества, который сложно описать или каким-то образом вести ему учет. Кто только что ни делает. Это и конкурсы частушек, и какие-то спортивные мероприятия в этот же момент проходят, это и кулинарные битвы. Здесь впору, может быть, организовать какую-то сценарную такую битву или конкурс на нашей стороне. Собственно, на сайте у нас есть такие подсказки, как лучше организовать, веселее. Но это все зависит, естественно, от возможностей людей. На самом деле жители нашей страны дружные, они любят собираться. Поэтому найти себе достойный формат проведения акции, я думаю, не составит труда.

- Сегодня первый день весны, скоро станет совсем уже тепло. Наверняка уже известны планы на этот год. Поделитесь?

- Мы тоже думали, что это сезонная акция, потому что понятно, что у нас полгода зима в стране. Но сейчас отмечаем, что наши волонтеры готовы к активным действиям круглый год. Давайте на примерах разговаривать. Челябинская область – озерный край. Наши волонтеры после нерадивых рыбаков, которые подледной рыбалкой занимаются, собирают мусор со льда. Понятно, что лед потом растает, и все эти банки с окурками, с этим мусором, они окажутся непосредственно в озере. Поэтому акция не останавливается.

В целом на сезон 2023 года планы грандиозные, собственно, как и всегда. У нас 89 регионов включены в проект. Откроем сезон хорошей акцией в последних числах апреля на Кавказе. Традиционно будет шумно, весело и экологично. Участвуйте в нашей акции!

- Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию.