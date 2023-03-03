Росгвардия вскрыла 35 важных объектов ВСУ

Операторы беспилотников в ходе СВО обнаружили более 130 опорных пунктов противника в Запорожской и Херсонской областях

Более 130 опорных и наблюдательных пунктов противника обнаружили расчеты беспилотных летательных аппаратов Росгвардии, что выполняют служебно-боевые задачи в Запорожской и Херсонской областях.

«С помощью современных высокотехнологичных средств ведения разведки специалистам — росгвардейцам удалось вскрыть размещение 35 важных объектов ВСУ, обнаружить более 50 боевых бронированных машин, в том числе 11 танков, 4 РСЗО, свыше 100 единиц автомобильной техники и более 700 боевиков», - отмечается в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Все перечисленные координаты целей были переданы артиллерийским подразделениям Росгвардии и Минобороны России и были уничтожены.

С начала специальной военной операции БПЛА Росгвардии на южном направлении выполнили свыше 700 полетов, невзирая на время суток. Отметим, что российская техника позволяет это делать в любых метеоусловиях.