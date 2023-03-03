На Нюрнбергском трибунале прокуратура СССР довела американского судью до истерики. Неизвестные факты суда над нацистами

Вспоминаем малоизвестные страницы грандиозного судебного процесса над немецкими военными преступниками. Фото: Евгений Халдей/ТАСС

На российские экраны вышел фильм «Нюрнберг», посвященный самому громкому судебному процессу XX века - трибуналу над нацистскими военными преступниками. Процесс длился почти год, его архив составляют более 100 тысяч документов, тысячи коробок с кинопленкой и 25 тысяч фотографий, а полная стенограмма 403 заседаний заняла 17 тысяч страниц.

Спустя три четверти века исследователи находят новые, порой неизвестные факты о том, что происходило в 1945-46 годах в Нюрнберге на протяжении 316-и дней.

Смерть как символ

Считается, что выбор Нюрнберга в качестве места проведения суда над высокопоставленными нацистами был обусловлен тем, что ни в Берлине, ни в Мюнхене, ни в других крупных немецких городах не осталось к тому моменту ни одного целого здания, способного вместить такое количество судей, секретарей, обвиняемых, охранников, а вот нюрнбергский Дворец правосудия, рядом с котором была еще и большая тюрьма на 1200 мест, не пострадал от бомбежек, поэтому заседания международного трибунала решено было проводить там. На самом деле союзники выбрали баварский Нюрнберг по другой причине: именно этот город в свое время стал местом рождения Третьего рейха, именно в Нюрнберге проходили первые массовые митинги нацистов. Поэтому было решено, что символическую смерть фашизм должен принять тоже именно здесь.

Равные и справедливые

Впервые в истории судебный процесс проходил с участием судей из четырех стран-победительниц – СССР, Великобритании, Франции и США. И судьи не сменяли друг друга, а вели заседания коллегиально. На Западе до сих пор об этом не пишут, а настойчиво повторяют, что суд вершил британский лорд Джеффри Лоуренс. Но он всего лишь был председателем коллегии, не обладавшим право вето. От СССР судьей трибунала был генерал-майор юстиции Иона Никитченко.

На самом деле союзники выбрали баварский Нюрнберг по другой причине: именно этот город в свое время стал местом рождения Третьего рейха, именно в Нюрнберге проходили первые массовые митинги нацистов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На все лады

Нюрнбергский процесс мог длиться целых четыре года, вместо одного. Значительно сократить время помогла система синхронного перевода. Привычные теперь кабинки переводчиков, микрофоны и наушники в зале впервые появились именно в Нюрнберге, что позволило в четыре раза ускорить разбирательство за счет мгновенного перевода. Американская компания IBM, обеспечившая и подключившая необходимое оборудование, упоминает об этом факте при каждом удобном случае, заявляя о своей причастности к борьбе с нацизмом. А вот об активном сотрудничестве с фашистским режимом задолго до Нюрнбергского процесса в IBM предпочитают не вспоминать, но с неохотой признают, что среди прочего поставляли в Германию особые перфокарты, использовавшиеся для учета евреев. Среди переводчиков-синхронистов было много американцев, что приводило в ярость судей-британцев: их раздражало использование американского английского. Слова «аргументация», «активация» и «визуализация» судья Биркет даже назвал «преступлением против человечности».

Свои неподсудны

Редко упоминается, что судебный процесс над 24 высокопоставленными нацистскими преступниками был не единственным, проведенным в Нюрнберге. В период с 1946 по 1949 годы там состоялись еще 12 процессов, в ходе которых судили врачей, проводивших эксперименты над военнопленными, немецких адвокатов и судей, обвиненных в реализации нацистских программ расовой чистоты, военнослужащих и вольнонаемных, зверски издевавшихся над узниками концлагерей, промышленников, наживавшихся на рабском труде пленных и грабеже оккупированных фашистами стран. Судили только немцев. Американских, британских и шведских пособников нацистов не трогали. А ведь акции немецкой компании, владевшей патентами на производство газа «Циклон», применявшегося для уничтожения узников концлагерей, торговались на Нью-йоркской бирже, программы расовой чистоты финансировали американские фонды Карнеги и Рокфеллера, а шведские банки выдавали немецким промышленникам кредиты.

Зловещий неологизм

Слово «геноцид», в последние годы, увы, все чаще повторяющееся в отношении творимых украинским режимом преступлений против населения Донбасса, впервые официально прозвучало именно в стенах нюрнбергского Дворца правосудия. Но придумано оно было ранее: в 1944 году юрист Рафаэль Лемкин, работавший советником прокурора, ставшего на Нюрнбергском процессе обвинителем от США, составил это слово, соединив греческое «genos (народ, раса)» с латинским окончанием «-cide (убийство)». Поляк Лемкин, потерявший около полусотни своих родственников в годы Второй мировой, определил геноцид как «согласованный план различных действий, направленных на разрушение основ жизни национальных групп с целью уничтожения этих групп». Нюрнбергский процесс стал первым в истории человечества судебным преследованием за геноцид.

Слово «геноцид», в последние годы, увы, все чаще повторяющееся в отношении творимых украинским режимом преступлений против населения Донбасса, впервые официально прозвучало именно в стенах нюрнбергского Дворца правосудия. Фото: ТАСС

Страшная правда

Прокуратура СССР представила судьям изделия, изготовленные из обработанной человеческой кожи, и образцы мыла, сваренного из человеческих тел. Члены коллегии и прокуроры в кулуарах заявили, что Советы преувеличивают, что «такое просто невозможно». Тогда вниманию британцев, французов и американцев была представлена документальная кинохроника, снятая в нацистских концлагерях. Американский судья Паркер после просмотра впал сначала в истерику, а затем в депрессию. В Национальном архиве США есть свидетельство о том, что, просмотрев страшные кадры, он несколько дней не мог вернуться к исполнению своих обязанностей, «не находя сил подняться с постели».

Последние два часа

Половине из 24-х представших перед международным трибуналом в Нюрнберге нацистов был вынесен смертный приговор. Лишь совсем недавно были рассекречены протоколы, зафиксировавшие, что на все казни ушло чуть меньше двух часов. Всем руководил официальный палач американской армии, старший сержант Джон Вудс, который заявил, что «совсем не нервничал, так как нельзя нервничать в таком деле». Присутствовавшие при экзекуциях свидетели отметили в протоколах, что «казни были жестокими и неумелыми» - веревки были слишком короткие, а люки, в которые проваливались повешенные, узкими. Некоторые казненные застряли в них, что «превратило повешение в медленное и мучительное удушение». Фотографии повешенных было решено никогда не публиковать.

Оборотни истории

Правоведы и историки единодушны в том, что Нюрнбергский процесс стал величайшим судебным процессом в истории и послужил прецедентом для последующих судебных преследований за военные преступления, а также привел к принятию Конвенции ООН о геноциде и Всеобщей декларации прав человека. Но в последнее время на Западе все чаще раздаются голоса «правозащитников», утверждающих, что приговоры, вынесенные в Нюрнберге, необходимо пересмотреть, а нацистских преступников… оправдать. В защиту этого требования приводится, например, такой довод – мол, у осужденных в Нюрнберге не было возможности обжаловать вынесенный им приговор.