Вышла книга Владимира Торина - «Прощание с Гипербореей»

На встречу с автором книги Владимиром Ториным пришли его друзья, коллеги, родственники, хорошие знакомые. Фото: Виктор Кибус

Ближе к семи вечера 2 марта зал презентаций был почти полон. На встречу с автором пришли его друзья, коллеги, родственники, хорошие знакомые. Причем, многие из них хорошо знакомы и нам: актер и телеведущий Леонид Каневский, заслуженная артистка России Нина Шацкая, певец Ромарио (Роман Луговых), актриса Наталья Тетенова, дуэт «Билет на Луну».

Зашли «на огонек» и те, кто не знаком ни с Владимиром Ториным, ни с его творчеством.

- Я часто здесь бываю: мне интересно о новых книгах узнавать не из аннотации на обложке, а от автора. От этого живого общения, от атмосферы, которую оно создает, я и решаю – буду книгу покупать, или нет, - поведала мне одна из гостей презентации Надежда Тихоновна.

Как и она, я, признаться, новую книгу Торина не читал. Но не осуждаю себя за то, что пишу о ней. Потому что информацию получил от первоисточника. Прервав на минуту автограф-сессию, он рассказал, что «идея «Прощания с Гипербореей» влетела как падающая звезда, а воплощалась долго». Когда книга была почти закончена, пришлось ее переписать, потому что в последнее время произошли большие перемены - что и отразилось в произведении.

Автор книги Владимир Торин. Фото: Виктор Кибус

Если коротко, то она – о любви. О любви во всех смыслах этого слова посреди огромного мегаполиса и на обломках древних цивилизаций. В третьей книге Владимира Торина, как и в предыдущих, переплелись эпохи и судьбы, материальное и мистическое, люди и ангелы. «Прощание с Гипербореей» - это еще и рассказ о том, что происходит с нами прямо сейчас.

Через всю книгу проходит мысль о том, что каждый человек выделяет невидимый и неосязаемый драгоценный эфир, питающий энергией все живое на земле, и от которого зависит судьба мироздания. Человек, узнавший несколько простых истин и научившийся чувствовать в себе эфир и управлять им, становится всесильным. «И никто и ничто не сможет помешать ему в этом: ни правители, ни эпидемии, ни войны, ни личные страхи, ни вмешательство в дела человека любых, даже самых экзотических богов или демонов!»

Апофеозом энергии эфира является любовь. Именно поэтому презентация книги прошла под знаком любви и ее всемогущей силы. А друзья Владимира Торина Нина Шацкая, Ромарио, Наталья Тетенова, Виктор и Евгений из «Билета на Луну» спели несколько песен – конечно же, о любви. Казалось, энергия эфира наполняет зал.

А когда закончился импровизированный концерт, и гости стали понемногу расходиться, я заметил, как моя собеседница, Надежда Тихоновна, подошла к стойке и купила книгу.

Хорошее завершение вечера, сообразное финалу книги: «эфир - твоя великая тайна и твоя великая сила. Гиперборея вечна. Время нелинейно. Человек всесилен. А, ну да, ещё: Цой жив».