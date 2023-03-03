Дочь Эдиты Пьехи: «Мы на стороне своей Родины. Такая позиция нашей семьи»

Илона Броневицкая и Стас Пьеха Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Илона Броневицкая и члены ее творческой семьи поддерживают СВО и людей Донбасса. Три поколения этой семьи – патриоты. Об этом певица, телеведущая и общественный деятель Илона Броневицкая 3 марта рассказала Борису Корчевникову в программе «Жизнь и судьба» («Россия»).

Артистка рассказала о самочувствии мамы: «Очень горжусь своей семьей, своими родителями – профессионалами, добрыми людьми. Эдита Станиславовна реже выходит из дома, потому что у людей, наступает такое время, когда потребностей в этом меньше становится. Она живет в хороших условиях – дивный воздух, тишина, птицы с утра поют, есть огромной участок, она там прогуливается. Сейчас не выходит – очень скользко, пока не надо. Мы смогли ее уберечь от болезни этим нехорошим вирусом». Народная артистка СССР Эдита Пьеха живет за городом: от центра Питера до поселка Невская Дубровка на машине около часа езды. Здесь у 85-летней актрисы дом, рядом лес, отличная экология. С певицей живет помощница по хозяйству. Недавно народная артистка проходила обследования – конечно, с годами (как и у всех) дают о себе знать разные «болячки», но ничего критичного. Как только сойдет гололед – возобновятся традиционные прогулки. Из-за ковида, гриппа – родные старались защитить пожилого человека, Эдита Станиславовна соблюдала самоизоляцию.

Корчевников передал пожелания крепкого здоровья Эдите Станиславовне: «Знаю, она нас смотрит!» Илона Броневицкая сообщила, что скажет ее мама: «О Боря. Он хороший!»

Борис Корчевников спросил у Илоны Броневицкой, как Эдита Пьеха переживает сегодняшние события, СВО. Броневицкая рассказала о маме: «Она гражданин своей страны, она когда-то присягнула на верность своей стране, любимому Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и в других горячих точках. И мне посчастливилось быть во многих горячих точках – Афганистане, Чечне, Таджикистане, Сирии. Такая наша позиция. Нашей семьи. Мы на стороне своей Родины».

Илона Александровна считает, что артисты должны быть рядом с людьми, с военнослужащими в такие сложные минуты: «Присутствие артиста там гарантирует людям связь с домом, который он на время оставил. И в этом наше служение».

Певица говорит, что ее сын Стас Пьеха часто бывал в Донбассе: «С 2014 года он там выступал, а люди подходили и говорили «Заберите нас, пожалуйста, мы хотим в родную гавань». Наше семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты людям нужен. На нас лежит миссия – говорить, что добро не может не побеждать зло».

Броневицкая считает, что в среде простых людей русофобии нет, ее навязывают людям политики. Привела такой пример: Стас помогает финансово своему отцу. Музыкант Пятрас Герулис (бывший муж Броневицкой) живет в Вильнюсе: «Я на связи с его соседкой, мы говорим как родные люди на одном языке, мы помогаем одному человеку, который болен. Мы люди СССР, мы без национальности – было 15 республик, как 15 сестер».