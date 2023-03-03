Украинцы готовятся к отходу, понимая, что котла не миновать
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«Бахмут уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Я это, конечно, уважаю, но если тут рота живет одну ночь, то нужно подготовить позиции и немного откатываться назад. Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон… За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно откатиться, выровнять линию фронта и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых», - откровенничает на видео командлир группы аэроразведки ВСУ с позывным Мадьяр.
В эфир из Артемовска (Бахмута) он выходит регулярно — «спасибо» Илону Маску за халявный спутниковый интернет для Украины, - сообщая о положении дел в городе. Но с каждым разом начинает все больше противоречить себе. Только что он говорил, что надо откатываться, и оборона города не стоит тех потерь, что несут украинские войска. И вдруг в свежем видео он с сожалением сообщает, что его группу все-таки выводят из Бахмута. Причины он не назвал и отказался комментировать приказы командиров. Но видно, что решение командования ему не по душе. Ну или делает вид, что хотел бы до последней капли крови защищать Артемовск, но начальству виднее.
К концу этой недели стало понятно, что окружение города неизбежно. Клещи сжимаются с севера, юга и востока. Штурмовые группы российской ЧВК «Вагнер» ежедневно продвигаются вперед, перемалывая огромное количество живой силы противника, занимая поселки вокруг города и перерезая линии снабжения ВСУ. Бои уже идут недалеко от центра Артемовска.
Украинцы, в свою очередь, готовятся к отходу, понимая, что котла не миновать. Собственно сейчас их сопротивление в Артемовске носит скорее политический, нежели военно-тактический характер. Следующие линии обороны давно готовы, на них можно спокойно отходить. Но Киев в очередной раз становится заложником сотворенных им же символов, которые нельзя бросить просто так - ради сбережения личного состава, солдатских жизней.
Сейчас ВСУ стараются замедлить продвижение «музыкантов», буквально сжигая за собой мосты. Железнодорожный мост был взорван на северо-востоке города. Автомобильная переправа, ведущая в соседний город Часов Яр уничтожена на северо-западе Артемовска. Судя по всему, Киев опасается, что в руки «музыкантов» попадут большие склады боеприпасов, расположенные в этих районах. А это и снаряды, и мины, и заряды к гранатометам, которые лишними точно не будут.
В самой же городской застройке, неся колоссальные потери, штурмовиков пытаются сдержать украинские мобилизованные и «тероборонцы» - безусые юнцы и седовласые бородачи. Щуплых пленных ВСУ показал в очередном видео из Бахмута основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, обратившись к Владимиру Зеленскому с предложением вывести украинские войска из Артемовска ради сохранения жизней людей. Пленные его, естественно, поддержали.
Бизнесмен сообщил, что блокирование города практически завершено: «Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка — день-два. Дайте возможность им покинуть город, который фактически окружен».
Похоже, у Зеленского счет пошел на дни. Если он не примет это предложение, то в котле окажется многотысячная группировка ВСУ. А это грозит разгромом уровня Мариуполя.
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