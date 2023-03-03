Украинцы готовятся к отходу, понимая, что котла не миновать Фото: REUTERS

Украина выводит подразделения из Бахмута

«Бахмут уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Я это, конечно, уважаю, но если тут рота живет одну ночь, то нужно подготовить позиции и немного откатываться назад. Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон… За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно откатиться, выровнять линию фронта и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых», - откровенничает на видео командлир группы аэроразведки ВСУ с позывным Мадьяр.

В эфир из Артемовска (Бахмута) он выходит регулярно — «спасибо» Илону Маску за халявный спутниковый интернет для Украины, - сообщая о положении дел в городе. Но с каждым разом начинает все больше противоречить себе. Только что он говорил, что надо откатываться, и оборона города не стоит тех потерь, что несут украинские войска. И вдруг в свежем видео он с сожалением сообщает, что его группу все-таки выводят из Бахмута. Причины он не назвал и отказался комментировать приказы командиров. Но видно, что решение командования ему не по душе. Ну или делает вид, что хотел бы до последней капли крови защищать Артемовск, но начальству виднее.

Бои за Бахмут (Артемовск): последние новости на 3 марта 2023

К концу этой недели стало понятно, что окружение города неизбежно. Клещи сжимаются с севера, юга и востока. Штурмовые группы российской ЧВК «Вагнер» ежедневно продвигаются вперед, перемалывая огромное количество живой силы противника, занимая поселки вокруг города и перерезая линии снабжения ВСУ. Бои уже идут недалеко от центра Артемовска.

Украинцы, в свою очередь, готовятся к отходу, понимая, что котла не миновать. Собственно сейчас их сопротивление в Артемовске носит скорее политический, нежели военно-тактический характер. Следующие линии обороны давно готовы, на них можно спокойно отходить. Но Киев в очередной раз становится заложником сотворенных им же символов, которые нельзя бросить просто так - ради сбережения личного состава, солдатских жизней.

Сейчас ВСУ стараются замедлить продвижение «музыкантов», буквально сжигая за собой мосты. Железнодорожный мост был взорван на северо-востоке города. Автомобильная переправа, ведущая в соседний город Часов Яр уничтожена на северо-западе Артемовска. Судя по всему, Киев опасается, что в руки «музыкантов» попадут большие склады боеприпасов, расположенные в этих районах. А это и снаряды, и мины, и заряды к гранатометам, которые лишними точно не будут.

Чудовищные потери ВСУ в Артемовске

В самой же городской застройке, неся колоссальные потери, штурмовиков пытаются сдержать украинские мобилизованные и «тероборонцы» - безусые юнцы и седовласые бородачи. Щуплых пленных ВСУ показал в очередном видео из Бахмута основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, обратившись к Владимиру Зеленскому с предложением вывести украинские войска из Артемовска ради сохранения жизней людей. Пленные его, естественно, поддержали.

Бизнесмен сообщил, что блокирование города практически завершено: «Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка — день-два. Дайте возможность им покинуть город, который фактически окружен».

Похоже, у Зеленского счет пошел на дни. Если он не примет это предложение, то в котле окажется многотысячная группировка ВСУ. А это грозит разгромом уровня Мариуполя.

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