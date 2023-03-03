Подорожают ли айфоны из-за новых санкций США

Эксперты рынка мобильной техники уверяют – проблем не будет Фото: EAST NEWS

Поставщики отказываются доставлять айфоны в Россию. Такой новостью сегодня огорошили россиян некоторые СМИ. Причина - в санкциях со стороны США, о которых стало известно в конце февраля. Одним из очередных ограничений стал запрет ввозить в Россию и Беларусь смартфоны дороже $300. Среди них немало «яблочных» моделей. Поклонники этой техники забеспокоились. Многие, несмотря на то, что американская компания Apple официально ушла из России, продолжают покупать ее смартфоны, которые сейчас приходят к нам благодаря параллельному импорту – то есть без официального разрешения производителей. Неужели и эту лазейку прикроют?

Ранее мы писали, что эксперты рынка мобильной техники уверяют – проблем не будет. Насколько реально, что запреты могут коснуться смартфонов, выпущенных, в том числе, в третьих странах? Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал – это беспочвенные слухи.

- На сегодня нет никаких ограничений поставок по параллельному импорту в Россию каких-либо товаров, - сказал эксперт. - Включая айфоны, иные смартфоны и т.д. Просто ряд нечистоплотных поставщиков решили воспользоваться ситуацией и поднять цены для тех компаний, которые, как они предполагают, поставляют товары в Россию. Прямо сейчас цены пока не поменялись, хотя в целом, за год, конечно, выросли. Ведь параллельный импорт стоит дорого. Если говорить о всей технике, то она подорожала на 15-20% в зависимости от вида и категории. Больше всего это сказалось на крупной технике – холодильники, стиральные машины и т.д. Мелкая электроника поднялась в цене поменьше. Айфоны стали дороже тоже на 15-20%.

Многие эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие месяцы ситуация с поставками в Россию айфонов и другой техники вряд ли изменится. А более долгосрочные прогнозы делать в нынешних условиях трудно.