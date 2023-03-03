Следующая спецоперация России лишит США соблазна начать ядерную войну: Готов ответ на чудовищные планы Запада

Учения военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России в зимний период. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Еще во времена Барака Обамы (да и до него!) Белый дом и Пентагон как только не стращали Россию и мир своим ядерным оружием. Президент США грозно обещал удары по любой точке земного шарика "в течение часа". И хотя Вашингтон в свое время поставил подпись под Договорами о нераспространении ядерного оружия и его испытаниях, все это оказалось лишь лицемерным блефом.
Мало того, что американцы "растолкали" сотни своих ядерных бомб по базам некоторых стран Европы, так они еще и передают управление этим страшным оружием авиации этих стран (Германия, Великобритания).
А одновременно втихаря продолжают ядерные испытания, о чем недавно сказал Владимир Путин в своем Послании.
Причем, агрессивность курса США "с опорой на атомные бомбы" возрастает тем заметнее, чем больше ее политики и генералы понимают, что их страна под угрозой потери лидирующей позиции в мире. А своими главными противниками Штаты видят в экономической сфере — Китай, а в военно-политической - прежде всего Россию. Поэтому пентагоновские стратеги планируют «разгром» России в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции" - к таким выводам в своей статье, опубликованной в журнале Минобороны РФ «Военная мысль», пришли ее авторы - первый зам командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке Владимир Лумпов. И в чем же смысл этой заумно названной американской затеи?
Попытаюсь объяснить на пальцах.
«Стратегической» (и глобальной) она названа потому, что ядерные удары планируется наносить сразу по всей территории России. По стратегически важным промышленным и военным объектам.
Причем, удары эти будут из космоса, с воздуха, с земли (шахты), с воды (корабли) и из-под воды (подлодки), - потому операция и называется «многосферной».
Пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону Кура во время учений. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Ну и каким же в таком случае будет российский ответ? Авторы материала в "Военной мысли" объясняют: отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма вооруженной борьбы - специальная операция Стратегических сил сдерживания.
А вот здесь надо кое-что "разжевать".
Стратегические силы сдерживания включают в себя:
Стратегические наступательные силы (СНС) — ракетные и авиационные комплексы межконтинентальной дальности, высокоточное оружие большой дальности в составе стратегических ядерных сил с ракетными войсками стратегического назначения (РВСН). Также они включают в себя стратегические неядерные силы — соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков дальней авиации, подлодки, надводные корабли и морскую ракетоносную авиацию ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.
В состав СНС входят и Стратегические оборонительные силы (СОС) — боеготовые силы и средства войск воздушно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетную оборону и противокосмическую оборону, а также противовоздушную оборону.
А теперь - главное. В чем же основная задача специальной операции Стратегических сил сдерживания?
Генерал Фазлетдинов и полковник Лумпов отвечают так: в числе целей новой российской операции - отражение мгновенного глобального удара США и НАТО, чтобы не допустить больших потерь российских стратегических наступательных сил.
Кроме того, в ходе такой операции должна быть подавлена американская глобальная система ПРО, чтобы исключить возможность уничтожения в воздухе российских стратегических ракет.
Ну а финальный этап операции предполагает нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.
Что такое "неприемлемый ущерб"? Это может быть и дымящаяся пустыня на той территории, с которой враг бил по России...