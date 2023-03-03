Следующая спецоперация России лишит США соблазна начать ядерную войну: Готов ответ на чудовищные планы Запада

Учения военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России в зимний период. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

АМЕРИКАНСКАЯ ЗАТЕЯ

Еще во времена Барака Обамы (да и до него!) Белый дом и Пентагон как только не стращали Россию и мир своим ядерным оружием. Президент США грозно обещал удары по любой точке земного шарика "в течение часа". И хотя Вашингтон в свое время поставил подпись под Договорами о нераспространении ядерного оружия и его испытаниях, все это оказалось лишь лицемерным блефом.

Мало того, что американцы "растолкали" сотни своих ядерных бомб по базам некоторых стран Европы, так они еще и передают управление этим страшным оружием авиации этих стран (Германия, Великобритания).

А одновременно втихаря продолжают ядерные испытания, о чем недавно сказал Владимир Путин в своем Послании.

Причем, агрессивность курса США "с опорой на атомные бомбы" возрастает тем заметнее, чем больше ее политики и генералы понимают, что их страна под угрозой потери лидирующей позиции в мире. А своими главными противниками Штаты видят в экономической сфере — Китай, а в военно-политической - прежде всего Россию. Поэтому пентагоновские стратеги планируют «разгром» России в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции" - к таким выводам в своей статье, опубликованной в журнале Минобороны РФ «Военная мысль», пришли ее авторы - первый зам командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке Владимир Лумпов. И в чем же смысл этой заумно названной американской затеи?

Попытаюсь объяснить на пальцах.

ЧТО ЗНАЧИТ «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ» И «МНОГОСФЕРНАЯ»

«Стратегической» (и глобальной) она названа потому, что ядерные удары планируется наносить сразу по всей территории России. По стратегически важным промышленным и военным объектам.

Причем, удары эти будут из космоса, с воздуха, с земли (шахты), с воды (корабли) и из-под воды (подлодки), - потому операция и называется «многосферной».

Пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону Кура во время учений. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ну и каким же в таком случае будет российский ответ? Авторы материала в "Военной мысли" объясняют: отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма вооруженной борьбы - специальная операция Стратегических сил сдерживания.

А вот здесь надо кое-что "разжевать".

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

Стратегические силы сдерживания включают в себя:

Стратегические наступательные силы (СНС) — ракетные и авиационные комплексы межконтинентальной дальности, высокоточное оружие большой дальности в составе стратегических ядерных сил с ракетными войсками стратегического назначения (РВСН). Также они включают в себя стратегические неядерные силы — соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков дальней авиации, подлодки, надводные корабли и морскую ракетоносную авиацию ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.

В состав СНС входят и Стратегические оборонительные силы (СОС) — боеготовые силы и средства войск воздушно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетную оборону и противокосмическую оборону, а также противовоздушную оборону.

ОТРАЗИТЬ УДАР США, ЧТОБ НАНЕСТИ ОТВЕТНЫЙ

А теперь - главное. В чем же основная задача специальной операции Стратегических сил сдерживания?

Генерал Фазлетдинов и полковник Лумпов отвечают так: в числе целей новой российской операции - отражение мгновенного глобального удара США и НАТО, чтобы не допустить больших потерь российских стратегических наступательных сил.

Кроме того, в ходе такой операции должна быть подавлена американская глобальная система ПРО, чтобы исключить возможность уничтожения в воздухе российских стратегических ракет.

Ну а финальный этап операции предполагает нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.

Что такое "неприемлемый ущерб"? Это может быть и дымящаяся пустыня на той территории, с которой враг бил по России...