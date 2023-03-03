Сбежавший из России Дмитрий Назаров о своем увольнении: "Почти везде нашлись замены. Говорят же: незаменимых нет"

На место Назарова ввели других артистов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вскоре после новогодних праздников звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из государственного театра – за русофобские высказывания, за критику СВО в баснях и песенках собственного сочинения - их Назаров выкладывал в соцсетях.

Теперь Назаров и Васильева пришли на этот эфир к блогеру Марку Фейгину* (признан в России иноагентом) и решили рассказать свою версию увольнения из МХТ им.Чехова.

По словам Назарова, худрук Московского Художественного театра Константин Хабенский предложил им уйти в творческий отпуск, «пока все утихнет». На это время их спектакли заморозят, а потом они вернутся и продолжат работать. Но потом Хабенский перезвонил и сказал: «К сожалению, так не получится, вам надо написать заявление об уходе».

Тут Назаров рассказывал о возможной мобилизации актеров, хотя ко времени принятия решения частичная мобилизация уже закончилась.

- Из профессии нас уволили в одночасье, нас лишили театра, нас лишили съемок, - плакался Назаров. - Хабенский вначале не соглашался (уволить их – Ред.). Наверное, ему было тяжело принимать такое решение. Природной хитрости, которая была у Олега Павловича Табакова, ему не хватает.

По словам Назарова сейчас неприкасаемых нет.

На место Назарова ввели других артистов.

- Толя Котт сыграл Воланда, Чонишвили - Несчастливцева в «Лесе». Миша Пореченков будет играть мою роль в «Вальпургиевой ночи». Почти везде нашлись замены. Ведь говорят же: незаменимых нет…

Беседа длилась почти час. Этот долгий разговор имел подоплеку: надо было прорекламировать предстоящие гастроли Назарова и Васильевой: Израиль, Кипр, Латвия, Эстония, Сербия, Швейцария, Италия, Словакия, Германия. Осенью – США, Канада. «Наша судьбу связана с эмиграцией».

- Нам нужны меценаты, чтобы помогли выпустить проект, - не стали скрывать Назаров и Васильева.

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