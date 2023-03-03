Украинских женщин лишили 8 Марта

Изменения вносятся с целью устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Товарищи российские женщины! Пришло время всем вам выразить солидарность и украинскими и пожалеть их. Нет, не за, что одураченные пропагандой и властью они посылают своих детей в огненные мешки на убой. А по той причине, что лишены они теперь, в отличие от российских женщин своего любимого праздника – Международного женского дня 8-го марта.

В этом году его еще не отменили, просто по календарю праздник выпадает на среду, а это значит, что он должен был быть дополнительным выходным, но в условиях военного положения все дополнительные выходные отменяются. Так придется украинкам в этом году обойтись без праздника. А в следующем его уже не будет. Конечно, в том случае, если к тому времени Украина еще будет существовать.

В Верховную раду Украины в середине февраля был внесен законопроект об отмене целого ряда советских праздников, которые негоже отмечать "справжним украинцам". "Антиукраинскими" признаются праздники 8-го марта, 1-го мая и 9-го мая.

"Изменения вносятся с целью устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"В противоположность считаем более целесообразным отмечать "День украинской женщины" 25 февраля в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки. Вместо 8 марта необходимо отметить память великого кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения, 9 марта. Празднование Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая необходимо отменить", - пишут законотворцы.

Только в этом году 25-е февраля уже прошло, а к следующему на Украине могут вспомнить, что Леся Украинка была той еще марксисткой и даже первая перевела на украинский "Манифест Коммунистической партии" Карла Маркса и Фридриха Энгельса, а потому ее надо будет не глорифицировать, а наоборот - декоммунизировать.

Останется тогда только днюху Тараса праздновать на государственном уровне.

А вот насчет остальных праздников, тут нет никакого когнитивного диссонанса, все выстроено логично. Какой на Украине может быть день солидарности трудящихся, в просторечии – День Труда, если этого самого труда в Незалежной практически никакого и нет. Страна живет на выделяемую иностранную помощь, кидает кредиторов и инвесторов (причем, это было еще до начала СВО, достаточно вспомнить историю российского кредита или инвестирования китайской компании в "Мотор Сич"). День мошенника – это пожалуйста, День мечтателя, День нациста-бандеровца, да мало ли каких праздников могут еще придумать в Киеве.

Но вот День Труда, равно как и День Победы - это теперь точно не их. Для них 9 мая теперь не праздник, а "день скорби и траура". В стране, где чествуют Бандеру, которого называют Отцом нации, где переименовывают улицы в столице в честь палачей Бабьего Яра... Действительно, не по такой шапке этот самый Сенька. Не его это праздник.