У посольства Германии в Москве открылась выставка, посвященная истории Великой Отечественной войны

На кадрах фотохроники запечатлены подлинные освободители Европы, которые спасли ее от нацизма

Рядом с посольством Федеративной Республики Германия в Москве, открылась фотовыставка «Чтобы помнили…». Выставка посвящена истории Великой Отечественной войны.

Сотрудники Рекламно-информационного агентства «АРМИЯ РОССИИ» Минобороны России отобрали работы фронтовых фотографов, что запечатлели Киев и Берлин в руинах.

На снимках также можно увидеть марш пленных гитлеровцев по Садовому кольцу, момент подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии, Парад Победы на Красной площади и полевые кухни, с которых подкармливали берлинцев русские солдаты после Великой Отечественной войны.

«На кадрах фотохроники запечатлены подлинные освободители Европы, которые спасли ее от нацизма», - подчеркнули в Минобороны России.

Подобные тематические выставки проект «Окна мужества» открыты также в Севастополе и Североморске.