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Общество3 марта 2023 12:18

У посольства Германии в Москве открылась выставка, посвященная истории Великой Отечественной войны

Фотовыставка называется «Чтобы помнили...»
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
На кадрах фотохроники запечатлены подлинные освободители Европы, которые спасли ее от нацизма

На кадрах фотохроники запечатлены подлинные освободители Европы, которые спасли ее от нацизма

Рядом с посольством Федеративной Республики Германия в Москве, открылась фотовыставка «Чтобы помнили…». Выставка посвящена истории Великой Отечественной войны.

Сотрудники Рекламно-информационного агентства «АРМИЯ РОССИИ» Минобороны России отобрали работы фронтовых фотографов, что запечатлели Киев и Берлин в руинах.

На снимках также можно увидеть марш пленных гитлеровцев по Садовому кольцу, момент подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии, Парад Победы на Красной площади и полевые кухни, с которых подкармливали берлинцев русские солдаты после Великой Отечественной войны.

«На кадрах фотохроники запечатлены подлинные освободители Европы, которые спасли ее от нацизма», - подчеркнули в Минобороны России.

Подобные тематические выставки проект «Окна мужества» открыты также в Севастополе и Североморске.

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