Сергей Кравцов: победители и участники конкурса «Флагманы образования» будут в приоритетном порядке назначаться на руководящие должности школ

2023 год был объявлен Годом педагога и наставника в России указом Президента РФ. Фото: пресс-служба проекта "Флагманы образования"

В церемонии открытия приняли участие победители проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Прежде всего, это замечательный повод сказать вам спасибо! Уверен, всех нас объединяют самые искренние чувства благодарности и признательности к своим учителям, которые помогали нам в начале жизненного и профессионального пути, делились не только знаниями, но и душевной теплотой, гордились нашими победами, из которых, как говорил поэт Андрей Дементьев, слагается счастье учителя», – сказал Владимир Путин.

Центральными площадками мероприятия стали Центр знаний «Машук» в Ставропольском крае, а также Нижегородский, Омский, Алтайский, Амурский и Московский педагогические университеты, студии Российского общества «Знание» в 10 регионах, Арт-кластер «Таврида» и Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Победитель Всероссийского профессионального конкурса «Директор года 2022», директор ГБОУ Школа «Покровский квартал» Павел Терехов предложил создать кадровый резерв для управленцев в сфере образования.

«Существующие конкурсы профессиональные, такие как «Флагманы Образования», семья конкурсов «Учитель года» должны служить не только и даже не столько для определения победителей, сколь для формирования качественного широкого кадрового резерва для регионов и муниципалитетов. И тогда мы решим гораздо более широкую задачу. Если еще вспомним про участников конкурсов предыдущих лет, то это будет совсем замечательно. И этот кадровый резерв поможет решить, в том числе, такую важную задачу, как сопровождение федеральных образовательных программ, о которых говорил Президент, которые уже утверждены и начнут действовать уже в этом году. Ну, а Ассоциация директоров школ разумеется готова стать и партнером, и экспертным сообществом для этого проекта», – предложил Павел Терехов.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что благодаря инициативам Президента очень многое сделано для учителей.

«Сегодня мы работаем над законом об особом статусе педагога, особом статусе учителя. Конечно, очень важна кадровая политика и, действительно, чтобы на руководящие должности директора школы, руководителя муниципальных органов управления образованием, в региональные команды приходили профессионалы. Очень долгая дискуссия в свое время шла: директор – это учитель или это менеджер. На мой взгляд, это прежде всего учитель, прежде всего педагог, человек, который понимает, любит и знает детей. Конечно, за счет конкурса «Флагманы образования», и мы договорились с Алексеем Комиссаровым, что этот конкурс мы сделаем именно как формирование кадрового резерва. Победители и участники «Флагманов образования» будут в приоритетном порядке назначены на должности завуча и директора школы и муниципального и регионального органа управления образованием. Поэтому, Павел Станиславович, это абсолютно правильное предложение, мы его поддерживаем, и я вас приглашаю в организационный комитет «Флагманы образования», чтобы вы также могли участвовать в этой работе и были нам здесь помощником», – отметил Сергей Кравцов.

В этот же день в одной из студий Российского общества «Знание» состоялся Всероссийский просветительский «Марафон наставников», в котором принял участие победитель проекта «Флагманы образования» из города Брянска Кирилл Минкин. Он рассказал о функциях учителя и наставника и о их роле в жизни человека.

Онлайн-трансляция официального открытия Года педагога и наставника доступна на сайте и в VK Российского общества «Знание» – в прямом эфире Всероссийского просветительского «Марафона наставников». Подробнее о марафоне.

2023 год был объявлен Годом педагога и наставника в России указом Президента Российской Федерации №401 от 27 июня 2022 г. Центральными площадками открытия стали Центр знаний «Машук» в Ставропольском крае, студия Российского общества «Знание» в Москве, арт-кластер «Таврида», Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также Нижегородский, Омский, Алтайский, Амурский и Московский педагогические университеты.

Конкурс «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.

Информационная справка

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками её 26 проектов стали около 18 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», платформа «Другое дело», Международный строительный чемпионат, Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», Всероссийский конкурс по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа» и проект «Открываем Россию заново», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан департамент оценки и методологии. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. В вузах в 40 регионах страны создано более 77 центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов.