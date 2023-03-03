Ольга Васильчук, руководитель проектов по устойчивому развитию X5 Group: Отмена НДС в фудшеринге позволит масштабировать благотворительный проект Фото: Алексей ИВАНОВ

1 – 3 марта в Сколково прошел форум-выставка «Чистая страна» - крупнейшее в России мероприятие в поддержку национального проекта «Экология». О сокращении пищевых отходов и развитии фудшеринга в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» рассказала руководитель проектов по устойчивому развитию X5 Group Ольга Васильчук.

«СПИСАНИЕ ХЛЕБА СОКРАТИЛОСЬ НА 25 ПРОЦЕНТОВ»

- В июле 2022 года X5 Group вместе с партнерами запустила пилотный проект фудшеринга - безвозмездной передачи нуждающимся людям продуктов с истекающим сроком годности. Акцентирую внимание, что срок годности у этих продуктов еще не истек, там остается, как правило, несколько дней. Давайте подведем первые итоги этого проекта.

- Мы запустили «пилот» в нескольких «Пятёрочках» Москвы и Челябинска, сегодня фудшеринг охватывает также Санкт-Петербург, Рязань, Екатеринбург и Томск, всего 27 магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток». За первые 5 месяцев безвозмездно хлебобулочные изделия получили 5839 человек, а списания по хлебу в магазинах, участвующих в проекте, в среднем сократились на 25%. Мы довольны результатами, хотя понимаем, что проект может быть еще более эффективным, активно работаем над его развитием, буквально несколько дней назад подключили к фудшерингу даркстор в Москве, что позволит нам передавать больше продуктов различных категорий, не только хлеб.

- Сколько продуктов передает каждый магазин?

- В среднем один магазин передает около 120 кг хлеба ежемесячно.

- Каким людям вы передаете продукты?

- X5 в рамках этого проекта сотрудничает с двумя фондами – «Банк еды «Русь» и АНО «Фудшеринг». У них есть подопечные по всей России, как правило это одинокие пенсионеры и многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Волонтеры фондов забирают у нас отобранные сотрудниками продукты и оперативно развозят.

- Отклик со стороны людей, которые получают продукты, есть?

- У нас несколько проектов по оказанию продпомощи, не только фудшеринг. По опыту общения с благополучателями и фондами можем отметить, что, конечно, многим людям очень нужна поддержка, это мотивирует нас каждый год масштабировать свои инициативы, чтобы помогать большему количеству людей, передавать больше продуктов.

ВПЕРЕДИ – КРАСНОДАР И РОСТОВ – НА – ДОНУ

- Как планируете развивать фудшеринг в X5 Group в ближайшее время? Может быть, планируете с хлеба и хлебобулочных изделий расширить проект и на другие продукты?

- В первом полугодии 2023 года планируем расширить проект на Краснодар и Ростов-на-Дону, увеличить количество участвующих в фудшеринге магазинов до 50. Параллельно ведем большую работу в части доработки IT-систем, поскольку без этого магазинам очень сложно вести документооборот. Пока акты приходится оформлять в ручном режиме, а это дополнительные человеко-часы, из-за чего масштабирование занимает больше времени. Но уже во втором полугодии мы планируем, что все процессы будут автоматизированы.

Также, как я уже сказала выше, начали пилотировать проект на дарксторах. Если результаты будут положительными, то будем подключать и другие объекты.

- В конце 2022 года Минэкономразвития предложило освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) товары, которые передаются на благотворительность, в том числе и фудшеринг. Проект поддержан и Минпромторгом. Как вы думаете, как скоро этот процесс будет завершен, и у вас появятся какие-то новые стимулы для развития фудшеринга?

- Не можем от себя сказать, когда закон об отмене НДС на продукты, передаваемые в рамках фудшеринга, будет принят, это на стороне правительства, но можем отметить, что это будет важным шагом для всех компаний, которые хотят развивать фудшеринг, делиться едой и вместе с этим эффективно решать вопрос образования отходов.

Сейчас, к сожалению, компаниям выгоднее продукты утилизировать, это значительно дешевле. Если говорить простым языком, то текущая ситуация такая: когда у продукта заканчивается срок годности, мы его снимаем с полки и передаем на утилизацию. В таком случае мы не платим НДС, потому что товар не был продан, но оплачиваем сам процесс утилизации. Фудшеринг позволяет нам «спасать» продукты за пару дней до окончания сроков годности и направлять в полезное использование, например, передавать людям. В таком случае мы как бизнес тоже не продаем товар, не зарабатываем на нем, но по текущему закону все равно уплачиваем НДС и это выходит дороже, чем дождаться, когда товар станет просроченным и отдать его на утилизацию. Уверены, что, если НДС на фудшеринг будет отменен, это мотивирует многие компании системно и в больших объемах передавать еду на благотворительность, а не выбрасывать.

- Как я понимаю, фудшеринг – это не только социальное направление, но и еще один из инструментов сокращать пищевые отходы. Расскажите, какие еще проекты и инновации вы видите перспективными в работе с отходами?

- Мы много работаем над этим. Конечно, в идеале, чтобы экологично утилизировать отходы, нужно, чтобы их не было. Максимально сделать так, чтобы все, где еще не истек срок годности, было передано нуждающимся и использовано другим путем. Например, X5 практикует маркдаун – скидки на товары, у которых скоро подойдет срок годности, чтобы мотивировать людей их купить. Также мы в принципе совершенствуем аналитику, чтобы не закупать в избытке, прогнозировать спрос и предложение.

Еще один важный и большой наш проект - это передача фермерам товаров с истекающим сроком годности, которые перерабатывают их в корм для скота – как правило это помятые или поврежденные фрукты, овощи, бакалея. Ежегодно таким образом мы передаем фермерам десятки тысяч тонн продуктов.

Есть и необычные инициативы, например, подразделение X5 Import работает с компанией «Плодородие», которой передает фрукты и овощи, которые потеряли товарный вид, на компостирование.