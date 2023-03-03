Ошеломляющее открытие ученых: стимуляция центра удовольствия в мозге помогает лечить тяжелые болезни

Израильские ученые научились лечить рак и последствия инфаркта с помощью удовольствия Фото: Shutterstock

«Ваш мозг может контролировать, как вы заболеваете и как выздоравливаете» - статья под таким названием вышла в авторитетном международном научном журнале Nature. Описанные результаты экспериментов поражают воображение. Сразу уточним: пока эти данные получены в опытах на мышах. Однако и в медицинской литературе, и в практике врачей встречаются примеры, которые позволяют предположить: что-то похожее, вероятно, может происходить и с человеком.

КАК ВОССТАНОВИТЬ РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ

Хедва Хайкин, научная сотрудница Израильского технологического института в Хайфе исследовала ткани сердца после перенесенного инфаркта у двух групп мышей. Одной части грызунов проводили стимуляцию зон головного мозга, отвечающих за позитивные эмоции и мотивацию. Этот участок известен также как центр вознаграждения, или центр удовольствия. Вторую, контрольную группу мышей оставили без вмешательств.

- Увидев результаты, первым делом мы подумали: это слишком хорошо, чтобы быть правдой, - признается Хайкин. Оказалось, что у «стимулированных» мышек в ткани сердца значительно меньше площадь рубцов. Иными словами, вред от инфаркта намного ниже и восстановление идет гораздо лучше!

Но вдруг это случайность? В науке принято все перепроверять, чтобы подтвердить воспроизводимость результатов. Исследовательница с коллегами - нейроиммунологом Асией Роллс и кардиологом Лиором Гепштейном убедились: так повторяется из раза в раз. Но почему это происходит - остается загадкой, разводят руками ученые. Как один из вариантов, они выдвинули гипотезу: возможно, стимуляция центра вознаграждения в головном мозге каким-то образом вызывает изменения в определенных звеньях иммунной системы. И эти реакции, в свою очередь, способствуют уменьшению рубцовой ткани.

МОГУТ ЛИ НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ ВЛИЯТЬ НА РАК

В другом опыте ученые решили проверить, как воздействует стимуляция на мышей с опухолями легких и кожи. Активация нейронов центра удовольствия заметно уменьшила площадь распространения раковых клеток. Звучит, как фантастика. Однако такой эффект доказан и зафиксирован в научной статье «Модуляция противоопухолевого иммунитета системой вознаграждения мозга».

И снова: объяснений механизма на сегодня нет. Гипотеза ученых в данном случае такая: похоже, стимуляция участков головного мозга у мышей подействовала на клетки костного мозга. А именно: произошло ослабление звена, которое обычно подавляет иммунную активность (организму это нужно, например, чтобы не было чрезмерных реакций на безопасные вещества). В итоге иммунная система активизировалась для борьбы с раком.

Встречается ли что-то подобное у людей? Одним из примеров считается исследование Медицинской школы Стэнфордского университета (Калифорния). Ученые проанализировали, как повлияла поддерживающая психотерапия на пациенток с раком молочной железы. Давно замечено, что положительные эмоции и позитивный настрой больного могут благотворно действовать на процесс лечения многих болезней, пишут авторы научной работы. Через 20 месяцев после начала наблюдения среди женщин, получавших помощь онкопсихолога, выживших оказалось почти вдвое больше, чем среди пациенток, которых стандартно лечили от рака.

БОЛЬШЕ ПОЗИТИВА - МЕНЬШЕ БОЛИ?

Какие горизонты открывают для медицины вдохновляющие результаты экспериментов на мышах? Что можно сделать уже сегодня и какие примеры есть в повседневной врачебной практике? Об этом мы спросили опытного психиатра, который работал, в том числе, с онкологическими больными.

- Прежде всего важно понимать: итоги исследований на животных нельзя напрямую перенести на человека, - предупреждает ведущий Телеграм-канала «Психиатрия. Канал доктора Гилёва о психиатрии», практикующий врач-психиатр Артем Гилев. - Однако, проводя опыты на мышах, мы можем получить понимание общих закономерностей. И почву для дальнейших исследований - сначала на более крупных животных, потом на людях.

В целом известно, что убежденность людей в лечебной силе даже бесполезных с медицинской точки зрения средств (например, плацебо) может приводить к излечению некоторых болезней, рассказывает врач. Предполагается, что в этом могут быть задействованы положительные эмоции (надежда на спасение) и мотивация (выздороветь). То есть те самые ощущения, в формировании которых участвует центр вознаграждения в головном мозге.

- Зарубежные исследователи выдвигают гипотезы, что нервные клетки именно «центра удовольствия» могут воздействовать на иммунную систему. Что об этом известно?

- На самом деле, наш головной мозг и наша иммунная система - это две самые загадочные Вселенные в организме. И то, и другое устроены крайне сложно. Для ученых и врачей в работе мозга и иммунитета больше тайн, чем понятных механизмов. Если говорить о том, что мы видим на практике, то, например, при негативных эмоциях, тревожном расстройстве мозг может запускать имитацию различных заболеваний. У человека при отсутствии реальной болезни, физического поражения тех или иных органов появляются симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечных и т.д. Исходя из этого, можно предположить и обратное: при получении позитивных эмоций, удовольствия мозг может как минимум смягчать болезненные симптомы. Или даже излечивать какие-то болезни. Подчеркну: это тоже гипотеза.

В ТЕМУ

Как эмоции могут влиять на состояние пациента

- Когда у человека позитивный настрой, ему хорошо, то, во-первых, проще контактировать с врачом. Такие люди более привержены лечению, что повышает его эффективность, - говорит доктор Гилев. - При тревожном расстройстве, сильных переживаниях повышается артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Растет риск инфаркта, инсульта. А при спокойном и положительном настрое многие показатели становятся более благоприятными - снижается давление, глюкоза, нормализуются другие параметры.

Что касается онкобольных, то у них нередко развиваются депрессии. В своей практике я видел, что при лечении депрессивных расстройств такие пациенты успешнее борются с раком.

КОНКРЕТНО

Какими путями можно воздействовать на центр вознаграждения в головном мозге?

- Транскраниальная магнитная стимуляция определенных зон головного мозга. Сегодня это метод официально применяется при лечении депрессивных расстройств у людей в некоторых медицинских учреждениях, рассказал Артем Гилев. К поверхности головы пациента подносят катушку, с помощью которой происходит воздействие магнитным полем (устройство располагается так, чтобы сигнал поступал в необходимые участки мозга - положение катушки определяется на основе МРТ головного мозга пациента).

- Антидепрессанты. Механизм их действия науке до конца не известен, отмечает врач. Но то, что эти препараты, назначенные по медпоказаниям, способствуют снижению тревожности и позитивным эмоциям - факт.

- Физические упражнения, которые человек выполняет с удовольствием. Например, бег, плавание, езда на велосипеде.

- Специальные компьютерные программы для снижения тревожности и расслабления. Это экспериментальные разработки, чем-то похожи на игру. На голову пациента надевают датчики, которые считывают электрическую активность мозга. Информация появляется на экране компьютера в виде определенных изображений. Если человек расслабляется, успокаивается, картинки меняются. Нужно постараться достичь «правильных» изображений.