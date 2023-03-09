Бизнес встал на защиту сварочного производства

4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запущенный в 2020 году механизм реализации «Регуляторной гильотины» был нацелен на избавление российского бизнеса от излишних требований со стороны государства, оставшихся в наследство от советских времен. Выполнение этой важнейшей государственной задачи по старой традиции столкнулось с излишним рвением отдельных участников процесса, словно соревнующихся между собой в количестве отмененных нормативных правовых актов. Гильотина рубила, совершенно не задумываясь о том, чем изначально было продиктовано существование отменяемого требования и что по этому поводу думают те, кто это требование долгие годы исполнял.

И если в одних отраслях подобное рвение приведет к выпуску, например, некачественной одежды, то в области обеспечения промышленной безопасности негативные последствия будут куда ощутимее…

В октябре 2022 года Правительство России (инициатор регуляторной гильотины!) внесло в Государственную Думу законопроект, призванный сохранить нужный стране механизм государственного регулирования при выполнении ответственных сварочных работ на опасных производственных объектах. Однако Комитет по энергетике Госдумы посчитал позицию Правительства необоснованной и своим решением выступил против принятия законопроекта. Руководитель комитета заявил, что документ создаст дополнительную финансовую нагрузку и административное давление на бизнес. А спустя месяц общественные организации, объединения промышленников и предпринимателей (то есть сам бизнес!) обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой поддержать этот законопроект.

Давайте попробуем разобраться – кому нужен этот закон.

НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ БЕЙРУТА

Начнем немного издалека. Апрель 2004 года – падение ковша с жидким металлом на предприятии НМТК. Производство остановлено, ущерб – миллиарды рублей. 2006 год – в Екатеринбурге рушится автомобильный мост. Апрель 2010 года, ЯНАО – разрыв магистрального конденсатопровода с последующим выбросом загрязняющих веществ в атмосферу. Февраль 2012 года – целый район Саратовской области зимой остался без тепла из-за разрушения газопровода. К сожалению, этот список состоит из десятков позиций. С 2000 по 2022 год ущерб государства от подобных аварий составил сотни миллиардов рублей. Да Бог с ними – с деньгами! Погибли и получили увечья сотни людей…

Во многих случаях повинны сварочные работы, проведенные без предварительной аттестации, бесконтрольно и с низким качеством, причем, нередко – с нарушением требований безопасности к организации и выполнению сварочных работ.

Напомню и относительно недавнюю историю, которая заставила вздрогнуть практически полмира. 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами. Погибли 280 человек, пострадали 7 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва снова стали сварочные работы, в результате которых произошло возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.

К счастью, в нашей стране на опасных производственных объектах пока еще действует механизм государственного регулирования сварочных работ, позволяющий не допускать трагедий бейрутского масштаба. Но что будет, если прислушаться к мнению противников законопроекта и изменить, или вовсе отменить этот механизм?

В СЛОЖНЫХ ДЛЯ СТРАНЫ УСЛОВИЯХ

Казалось бы, сейчас, когда против нашей страны ополчились западные страны, необходимо максимально облегчить жизнь российскому бизнесу и компаниям-резидентам дружественных стран. Это так. Только стоит напомнить, что аттестацию сварщиков в СССР ввели не в период процветания и благоденствия, а в не менее сложном для страны 1949 году. И тому есть объяснение.

Результат сварочных работ – основа безопасности. Сварка есть везде и ее качество можно полностью проверить только разрушением сваренного образца. Чтобы не разрушать готовые соединения по специальным методикам заранее проводят аттестационные испытания, что позволяет своевременно оценивать пригодность материалов и оборудования, компетенцию организаций и людей, привлекаемых к ответственным сварочным работам.

Не будет аттестации – на опасных объектах будут работать непрофессионалы. Результат предсказуем. Достаточно вспомнить пожары в торговых центрах и складах Подмосковья – там аттестация сварки не требовалась, и из-за некомпетентных сварщиков сгорели тысячи квадратных метров, погибли люди. Представили себе последствия работы таких сварщиков и организаций на нефтехранилищах, месторождениях газа, или нефтеперерабатывающих заводах?

Следующая потенциальная проблема, вызванная возможной отменой регулирования в сварке, связана с затратами бизнеса – они вырастут. Поскольку исправлять бракованное сварное соединение крайне затратно. Испорченный металл нужно вырезать, подготовить к сварке новый материал и снова сварить. Если взглянуть на статистику в нефтегазовой отрасли, то можно увидеть, что с введением аттестации сварочного производства уровень брака снизился почти на треть. Где гарантия, что с отменой аттестации уровень брака снова не повысится и потребует значительных затрат на его исправление?

Нельзя обойти стороной и тот факт, что аттестация сварочного производства является инструментом миграционной политики. Большинство сварочных работ на строительстве значимых для России объектов выполняется подрядными организациями с привлечением большого количества иностранных граждан, да и сами организации часто являются резидентами других стран. Существенное количество заявившихся иностранных компаний и граждан оказываются неспособны подтвердить свое соответствие требованиям российского законодательства в области сварки. Российскому бизнесу требуются качественные трудовые ресурсы, подтвердившие свою квалификацию до въезда на территорию России, а не те, кто приехал и оказался годен только для пополнения рядов криминалитета.

Не станут ли сложные условия для страны еще сложнее из-за последствий ликвидации государственного регулирования сварочных работ в промышленной безопасности?

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР

Казалось бы, парламентарии отстаивают интересы бизнеса, устраняют препятствия. Бизнес должен быть благодарен… Но в конце декабря в аппарат председателя Госдумы и профильные комитеты поступило множество писем с прямо противоположной позицией. Сам бизнес, оказывается, не только не против, но и просит поддержать закон о сварке на опасных объектах!

«Суть законопроекта – законодательное закрепление действующего механизма государственного регулирования в области промышленной безопасности. Никаких дополнительных обременений в отношении бизнеса законопроект не содержит, необходимости государственного финансирования не предусматривает», – отмечает президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Законопроект необходим для обеспечения безаварийной эксплуатации особо важных производственных объектов», - подчеркивает Генеральный директор Союза предпринимателей оборонных отраслей Свердловской области Владимир Щелоков.

«Мы считаем действующий механизм регулирования безальтернативным, а законопроект необходимым», - утверждает Президент Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан Александр Лаврентьев.

«Законопроект крайне важен, как государству, так и бизнесу, поэтому просим Вас его поддержать», - заявляет Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Петраков.

Союз машиностроителей Республики Башкортостан, Агентство стратегических инициатив, Академия горных наук, региональные торгово-промышленные палаты, общественные объединения страны, ассоциации промышленных предприятий, директора крупных заводов также выразили свою поддержку законопроекту.

Помимо этих обращений еще на стадии общественного обсуждения законопроекта положительные отзывы на сайте regulation.gov.ru оставили порядка одной тысячи экспертов и более 600 организаций.

И действительно, почему российский бизнес должен быть против, если с отменой аттестации сварочного производства в столь важную отрасль волной нахлынут откровенные бракоделы, низкопробные материалы, оборудование и всякого рода «фирмы-однодневки»? Бизнес понимает, что законопроект направлен не только на обеспечение промышленной безопасности стратегически важных объектов страны, но и на защиту интересов тех, кто относится к сварке ответственно.

Последние годы, понимая важность независимого контроля, промышленные предприятия последовательно выступают за восстановление государственного надзора во многих отраслях, где он был отменен. А в сварке такой надзор сохранен и уже десятилетия приносит стране пользу.

Так и хочется спросить: а кто тогда против? Неужели необходимо разрушить то, благодаря чему сохранены ресурсы государства, жизни и здоровье наших граждан? Не лучше ли сохранить достигнутый на сегодня результат? Хотя бы для того, чтобы не скатиться во вчера.

Похоже, что к такому же выводу пришли и в Госдуме. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил своему заместителю Сергею Неверову создать межкомитетскую группу для более тщательного изучения и уточнения содержащихся в проекте федерального закона норм с учетом мнений ведущих представителей сварочного сообщества страны.