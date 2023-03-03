Надо оставить в Москве: Россияне пресекли все разговоры о возможном переносе столицы

Москва. Вечерний вид на Кремль и Парящий мост . Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бизнесмен Олег Дерипаска вновь предложил перенести столицу России из Москвы в Сибирь. Разговоры об этом ведутся уже давно, но пока ни к чему не приводят. Многие политики и предприниматели рассуждают, что правильнее было бы перенести столицу ближе к центру страны. Особенно идея становится актуальна сейчас, на фоне западных санкций, когда основной поток инвестиций и товаров будет приходить из Азии. Однако сами россияне такую идею не поддерживают. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Больше половины россиян считают, что стране не нужны такие перемены. Москва отлично справляется с ролью столицы, а перенос административного центра только отнимет средства из бюджета, но вряд ли принесет какую-то политическую или экономическую выгоду.

«Наша столица – Москва. Была, есть и будет. Просто надо больше внимания уделять регионам. Тогда и люди будут жить нормально, а не стремиться в Москву на заработки», - говорит участник опроса.

«Пусть стоит на месте. Это сколько денег то надо. Лучше направить эти средства нуждающимся», - рассуждает другой.

Однако четвертая часть россиян с Дерипаской все же соглашается. Перенос столицы на восток даст перераспределение финансовых потоков и поможет развить отдаленные от Москвы регионы.

«Можно и перенести в Сибирь. Это даст развитие региона, тем более Шойгу уже предлагает строительство 5 городов», - говорит один из респондентов.

«Столица в Москве действительно не очень устраивает и страну - близко от границы с НАТО. А потом, там, где столица - там и деньги. Для развития Сибири и Дальнего Востока было бы очень хорошо перенести администрацию сюда. Да и разговоры об этом уже давно идут», - соглашается другой.

К слову, за перенос столицы на Дальний Восток 3% опрошенных. Еще столько же россиян отдали свой голос за перенос столицы в Поволжье.

А вот 10% считают, что было бы правильно перенести столицу на Урал. К примеру, Екатеринбург стал бы отличным административным центром, уверены респонденты.

2% опрошенных проголосовали за Санкт-Петербург, отметив, что город и так считается второй столицей и визитной карточкой нашей страны.

По 1% россиян проголосовали за перенос столицу на Кубань или на Кавказ.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 14,7 тысячи человек.