Лучший мой подарочек – не цветы! Мужчины не намерены сильно тратиться на букеты к 8 Марта

30% мужчин в России не намерены тратить деньги на цветы к 8 марта Фото: Андрей АБРАМОВ

Приближается 8 марта, и наш брат начинает нервно рыться в мобильных приложениях, исследуя содержимое своих банковских карточек. И не зря: чем ближе праздник — тем выше ценник.

Провести этот знаменательный «женский день» нужно так, чтобы не было мучительно жалко бесцельно потраченных денег. Или так: чтобы не было мучительно стыдно за недостойное настоящего мужика скупердяйство.

Традиционный подарок на 8 марта — букет цветов. По данным платформы «Чек индекса», приличный букет в этом году обойдется в 3000 рублей, это на 10-12% больше, чем годом ранее.

- Однако! - ответили на это мужики.

По результатам опроса, который «Комсомолка» запустила среди своих читателей в соцсетях, оказалось, что 30% вообще не собираются в этом году тратить на цветы ни копейки. А еще 24% планируют уложиться в 1000 рублей (см. «Опрос «КП»).

Аналитики уже придумали хитрые ходы, позволяющие сэкономить на букетиках. Например, купить цветы заранее, но тогда надо суметь сохранить их красоту. Как вариант - оплатить цветы до праздника, чтобы их доставили как раз в нужный день. Другой вариант более надежный, но требует изобретательности: найти благовидный предлог перенести поздравление на 9- 10 марта, в эти дни букеты точно подешевеют.

Но соль даже не в деньгах. А в предсказуемости. «Банально, Хоботов!», - могла бы сказать по поводу цветов на 8 марта героиня известного фильма. И это действительно так: никакой интриги, прошлый век. Тогда, может, ну их?

- Нет, цветы - это такой символ, который не устареет никогда, они радуют, особенно, ранней весной, - сказала kp.ru семейный психолог Наталья Панфилова. - Есть много людей-визуалов, они смотрят на красивый букет, и им тепло на душе.

Так что совсем отказываться от того, чтобы дарить цветы, не стоит. Вопрос — какие.

- Раньше была мода на нереально огромные букеты, - говорит Панфилова. - Но 8 марта — не тот праздник, когда нужно дарить «клумбы». А многим вообще не нравятся срезанные цветы. Поэтому можно подарить цветы в горшочках, они будут долго стоять.

За ценой гнаться не стоит

- Цена не обижает, обидеть может убогость букета — женщина, пожалуй, даже всплакнет от такого подарка, - раскрывает секреты наша собеседница. — Да, впечатление следует за качеством, качество - за ценой, но не всегда. Поэтому чем дарить неинтересный букет, лучше уж в кафешку сходить вкуснятины поесть.

Россиянки стали более прагматичны, признает собеседница.

- Вот сертификат на посещение СПА подарите — спасибо скажут, и никаких цветов не надо!

Да, цветы уже не занимают столь сакрального места в праздновании 8 Марта, как прежде. Этому есть объяснение.

- Раньше добыть цветы в начале марта — это был подвиг, поэтому к ним и было такое трепетное отношение, - продолжает психолог. - А сейчас это не дефицит: зашел — купил. Никакого подвига. Так что если хочешь сделать женщине подарок, надо сделать так, чтобы ей было интересно, не скучно. Вот чего хочет женщина? Чтобы мужчина ее взял руку и повел в сказку.

Ну что, мужики, все поняли? Тогда вперед!

ОПРОС «КП»

Какую сумму вы готовы потратить на цветы женщинам 8 Марта в этом году?

Сумма / процент ответивших

До 1000 рублей - 24%

1000-2000 рублей - 15%

2000-3000 рублей - 11%

3000-5000 рублей - 9%

5000-10000 рублей - 6%

От 10000 рублей (На цветы денег не жалко!) - 5%

Ни копейки (цветы на 8 Марта никому не дарю) - 30%

В опросе приняли участие 7,5 тыс. чел.