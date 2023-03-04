Украинские политики премьер-министр Шмыгаль и глава Минобороны Резников у танка "Леопард 2" в Польше. Фото: REUTERS

«Акации» и «Гвоздики» никнут под огнем

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала более двух рот ВСУ, три БМП, 8 бронемашин, два пикапа и гаубицу Д-20. Западная группировка войск на Купянском направлении вывела из строя до 100 «воинов света» убитыми и ранеными, один танк, три БМП, два пикапа, САУ «Акация» и РСЗО «Град». Южная группировки войск на Донецком направлении уничтожила до 210 украинских националистов, пять бронемашин, три автомобиля, польскую САУ Krab, САУ «Гвоздика», две РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одну Д-20. В Авдеевке разбит узел связи 110-й мехбригады ВСУ. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла противнику следующие потери: 70 бойцов, два танка, две бронемашины, два пикапа, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20. На Херсонском направлении ВСУ потеряли два взвода, шесть автомобилей, САУ «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б» и три гаубицы Д-30. А в районе Красноармейска в ДНР сбили Су-24 ВСУ. Самоходки своим ходом следуют в ад.

Евросоюз поставит Киеву боеприпасов на 1 млрд евро

Financial Times сообщает, что ЕС в ближайшие недели поставит самостийной боеприпасы для артиллерии на сумму в 1 млрд евро. Деньги на поставки снарядов и патронов выделят из... Европейского фонда мира. В деле замазаны почти все страны Евросоюза — уклонилась лишь хитрая Дания. Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заявил, что на внеочередной встрече министров иностранных дел стран ЕС 6-7 марта обсудят именно координацию поставок дополнительного оружия и боеприпасов для незалежной. На встрече предложат ускорить уже идущий процесс закупки оружия для Киева. При том Боррель уточнил, что Украине поставляют достаточно оружия, но маловато боеприпасов. Загнал снаряд я в пушку туго. Или в тушку.

Что будет дальше с зерновой сделкой

Срок действия «зерновой сделки» завершается 18 марта, и Москва против ее пролангации без учета российских интересов. А в переговорах по продлению «зерновой сделки» под эгидой ООН возникла «тупиковая ситуация». Ранее главы МИД стран «Большой двадцатки» высказались за полную реализацию всех положений «зерновой сделки». Напоминается, что необходима «полная и своевременная «реализация зерновой инициативы и Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН, от 22 июля 2022 года, «чтобы снизить угрозы глобальной продовольственной безопасности и обеспечить беспрепятственный поток большего количества продовольствия и удобрений в нуждающиеся развивающиеся страны». Это восхитительно: украинское зерно идет в Испанию на корм свиньям и на турецкие мукомольные заводы для продажи муки из этого зерна в Старый Свет, а Россия по-прежнему «виновата» в том, что Африка и Азия голодает. Темные годы настанут, Рейн с Сеной вспять потекут....

База диверсантов-подводников в Николаеве уничтожена

Точные координаты базы диверсантов ВСУ в Николаеве, где британские инструкторы готовили подводные дроны к атаке на корабли ВМС РФ, были переданы николаевскими патриотами российской стороне — и по базе нанесли прицельный удар. Подводные беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. Когда части ВСУ могли бы осуществить нападение на Тирасполь, синхронно с ними из Николаева должна была последовать атака на российские корабли в Черном море. Судьба британских инструкторов, находившихся на базе, до сегодняшнего дня не афишировалась. В любом случае, пусть земля им будет стекловатой.

Артемовск покидают пиарщики и герои соцсетей

Украинский командир с позывным «Мадьяр», который в последний месяц регулярно записывал ролики о ситуации на фронте в районе Артемовска (по-украински – Бахмут), бежал оттуда быстрее лани. Мадьяр сообщил, что «получил боевое распоряжение срочно отбыть из Бахмута в новое место боевых действий». Бегство распиаренного офицера ВСУ - плохая примета для оставшихся. Вероятно, их бросили на заклание — для очередного мифа про «новых героев». Сообщения Мадьяра о том, что украинская сторона теряла в Артемовске по одной-две роты за день, прежде вызывали возмущение в Киеве, а сейчас, наоборот, могут подчеркнуть «героизм» тех, кто «держит оборону из последних сил». Инфант террибл киевского режима своей «псевдо-критикой» может сработать на пиар «вождей бункера». Такие герои не умирают, они «возносятся» и протухают.

Журналистов США, описавших Крым, прессуют

Обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь сообщил, что Киев составляет «список смерти» тех журналистов, кто выдает неудобную для Киева правду о настоящей жизни в Крыму. Но на Западе этот факт «не замечают». Например, репортер телеканала NBC, рассказавший правду о Крыме, попал в «черный список» наряду с несколькими гражданами США, журналистами и сановниками. Ранее корреспондент NBC Симмонс Кир приехал на полуостров на поезде через Крымский мост. И крымчане, с которыми американец общался, говорили ему, что готовы защищать свой дом при попытке нападения ВСУ и никогда не станут «рабами Киева». После чего украинские власти выразили глубокое «беспокойство» из-за такого сюжета на американском ТВ. А Кира внесли в базу сайта «Миротворец». Правда глаза не выест — это точно не про приднепровских холуев официального Вашингтона.

Мадрид не спешит оказывать матпомощь украинским беженцам

El Pais сообщает, что тысячи украинских беженцев, которые прибыли в Испанию из зоны конфликта, так и не получили материальную помощь, которую полгода назад им пообещали власти королевства. Правительство Испании объявило, что перемещенные лица смогут получать по 400 евро в месяц на семью, и по 100 евро за каждого ребенка в течение шестимесячного срока. Как минимум восемь испанских регионов так и не выдали обещанной поддержки тем, кто перебрался из самостийной на Пиренеи. Речь о 40 тысячах из почти 170 тысяч украинских беженцев, которые прибыли за последний год в Испанию. Не хотят раздавать деньги украинцам в Валенсии, Каталонии и Мадриде. Так на чьей стороне Дон Кихот с Санчо Пансой?

Минобороны незалежной смотрят в небо в ожидании истребителей

Алексей Резников, глава Минобороны Украины, сообщил, что Запад все же поставит самостийной боевые самолеты. Так и заявил: «Я думаю, что снова будет коалиция по поставкам истребителей, у нас будет основной самолет и другие типы. И это будет зависеть от того, какой из истребителей будет лучшим для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для технического обслуживания». Для людей, живущих в Зазеркалье, лучшим выходом станет скорейшая эмиграция на заокеанские аэродромы.