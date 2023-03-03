Стекольные заводы России ищут новые точки роста: как сохранить объемы производства в изменившихся реалиях

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» провели конференцию «Сделано в России: как защитить стекольную отрасль», собравшую ведущих представителей этой широко развитой и социально-значимой для нашей страны индустрии. Участники конференции сверили часы и обменялись мнениями о том, как поддержать стекольные заводы в связи с санкционным давлением.

«Идет борьба за внутренний рынок»

Наталья Попкова, заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ, отметила, что стекольная отрасль достаточно тяжело переносит санкционные условия. Это связано с тем, что до 30% объемов произведенного листового стекла ранее отправлялось на экспорт, в основном, в страны Европы.

- Сейчас на фоне падения объема экспорта мы наблюдаем снижение отпускных цен у стекольщиков порядка на 30%. Начинается искусственный ценовой демпинг, когда любой ценой производители хотят сбыть продукцию. С экономической точки зрения демпинг понятен. Но, к сожалению, мы не можем допустить ситуации, когда одни производители с помощью ценового демпинга будут убивать или ставить в какое-то нереальное экономическое положение других.

Внутренний рынок тоже упал, отметила Наталья Попкова:

- Это связано с тем, что, несмотря на рост объемов строительства, листовое стекло у нас только в определенной части идет в новое строительство, все остальное – замена остекления уже имеющихся в эксплуатации зданий, в том числе в ИЖС. Но в связи с падением доходов населения сегмент замены оконных блоков в готовых зданиях так же сейчас имеет отрицательную динамику.

По мнению представителя Минпромторга, сегодня необходимо «грамотное и согласованное управляемое сокращение объемов производства по отрасли, чтобы достигнуть некого дна, от которого можно потом оттолкнуться и пойти уже вверх».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Компенсировать логистистические издержки»

Исполнительный директор Союза стекольных предприятий Сергей Секин в свою очередь отметил, что сегодня большие надежды возлагаются на реализацию Министерством строительства РФ в полном объеме стратегии развития стекольной отрасли.

- Лучшей мерой поддержки станет рост внутреннего потребительского спроса. Это задача всего правительства, - сказал Сергей Секин.

С точки зрения выхода на новые внешние рынки исполнительный директор отраслевого союза высоко оценил взаимодействие с Минпромторгом РФ и Российским экспортным центром, и отметил, что возросшие логистические затраты экспортеров, компенсируются господдержкой.

Сергей Секин также рассказал о текущей работе Союза стекольных предприятий, в том числе по актуализации информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям в области производства стекла, совершенствованию экологического законодательства и созданию технических регламентов.

«Точки роста — на новых территориях, в Сибири и на Дальнем Востоке»

Дмитрий Переверзев, исполнительный директор Ассоциации производителей строительных материалов, оборудования и сырья Евразийского экономического союза, отметил некоторые перспективные направления развития стекольной отрасли:

- В текущих условиях одним из растущих рынков может быть развитие новых территорий, где идет масштабная стройка. Там есть достаточно переработчиков листового стекла. Дополнительно надо вести совместную работу с Минпромторгом России и РЭЦ для поиска новых рынков сбыта. Например это страны Азии. Однако по цене нашим производителям будет трудно конкурировать из-за логистических затрат, здесь большую роль сыграет субсидирование транспортировки продукции в страны Азии. Также дополнительным рынком может стать Турция, где планируются восстановительные работы после землетрясения, - отметил Переверзев.

Антон Путинцев, представитель компании «СибГласс», выразил надежду на активизацию строительства на рынках Сибири и Дальнего Востока.

- Ощутимым толчком для нас стала Универсиада в 2019 году, потому что много инфраструктурных объектов было построены на территории Красноярска, - напомнил он.

Другими важными мерами Антон Путинцев назвал поддержку машиностроительной отрасли, крупного потребителя стекла, и развитие собственного производства основных материалов для нашей отрасли.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Открыли для себя Китай»

Павел Лётов, директор по развитию компании ЮТА, рассказал о переориентации переработчиков стекла с европейского на китайский импорт комплектующих для своих производств.

- До этого была только Европа и соответственно высокие цены. Сейчас рынок поменялся. Изменения помогли стеклопакетчикам и тем, кто делает конструкции, снизить себестоимость. Оказалось, что в Китае есть достойного качества материалы, которые сейчас прошли тесты и успешно применяются, - рассказал Павел.

Он призвал правительство отменить пошлины на продукты, которые в России не производятся - например, на алюминиевые станки и герметизирующие материалы. Кроме того, актуальным остается вопрос обновления ГОСТа, поскольку рынок светопрозрачных конструкций за последние 5-6 лет сильно изменился.

Владислав Рымша, член экспертного совета при комитете Госдумы по малому и среднего предпринимательству, руководитель компании «Випкомплект», отметил, что с точки зрения поставки комплектующих критических проблем сегодня нет:

- Производители дистанционных рамок есть в России. Возможно, они не такого качества, как в Европе, но это достойные производители. Были проблемы с производителями силикона, поскольку это продукт двойного назначения, и он попал под санкции. В России нет завода, который занимается производством подобного материала. Единственная проблема, которую я вижу для своей компании, это длинный логистических путь. 25-45 дней поставки подобных комплектующих могут немного осложнить ситуацию для организаций, которые занимаются комплектацией. - отметил Владислав Рымша.

«Поможем в поиске новых рынков»

«С момента создания Российского экспортного центра мы с компаниями стекольной индустрии очень плотно взаимодействуем по всем направлениям жизненного цикла экспортного проекта», – подчеркнул Максим Чапов, директор по поддержке экспорта строительных материалов, легкой промышленности и потребительских товаров Российского экспортного центра.

На сегодняшний день, по словам Максима Чапова, предприятия российской стекольной отрасли активно пользуются услугами по поиску партнеров за рубежом, информационно-аналитическим порталом по торговым барьерам и ограничениям, консультационной и информационной поддержке по вопросам сертификации и защиты интеллектуальной собственности. Востребовано также содействие в части таможенного, логистического и юридического сопровождения компании, а также участия российских компаний в крупнейших международных выставках и форумах.

О деятельности компании «Фабрика окон» участникам дискуссии рассказал руководитель спецпроектов компании Роман Ромашкин. В частности, он сообщил, что за последний год компания перешла на профили российского производства.

- Хотя профили сделаны по европейской технологии, но все равно для нашей страны их нужно было дорабатывать, поскольку климатические условия у нас совсем другие.

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