«Сбросил 10 кило, но жена не ревнует!»: Помолодевший «Иванушка» Андреев рассказал о своем главном секрете

Как выяснилось, Кирилл Андреев за четыре месяца скинул 10 кило. Фото: Личный архив

В киноцентре «Октябрь» отгремела премьера российского фильма Антона Маслова «Поехавшая».

На звездной дорожке репортеров приятно удивил Кирилл Андреев из «Иванушек». В свои 51 артист по-прежнему выглядит, как и 20 лет назад: спортивный, энергичный.

Мы поинтересовались у Кирилла, как ему удалось сохранить такую форму. Как выяснилось, Андреев за четыре месяца скинул 10 кило.

- Я сдал анализ крови, чтобы узнать, что мне можно есть, а что стоит исключить. Пришлось ограничить себя - убрал картошку, рис, макароны, сладкое, всю «молочку». Ел курицу, креветки, овощи. Первое время было, конечно же, тяжеловато. Я же привык к круассанчикам на завтрак. Но помогла сила воли. Правильное питание и спорт, хоккей в частности, которым я давно занимаюсь, все это дало хороший результат.

На вопрос журналистов, ревнует ли его жена Лола, Кирилл ответил: «Нет, я не даю повода для ревности».

На премьере была замечена и группа «Фабрика». Екатерина Москалева и Валерия Девятова появились на звездной дорожке без бессменной солистки Иры Тоневой. Но, как сообщили «фабрикантки», «волноваться нечего» - Ирина просто не смогла выбраться на премьеру из-за личных дел. А Валерия и Екатерина забежали поддержать своих коллег по продюсерскому центру - нетленка «Иванушек» «Тучи» звучит в картине в обновленном варианте.

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