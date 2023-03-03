Финт ушами: как хорошо вы знаете любимого "Чебурашку"

Фильм о любимом всеми детском персонаже Чебурашки бьет все рекорды: она уже собрал в прокате целых шесть миллиардов рублей. "Комсомольская правда" решила вспомнить лучшие моменты этой истории, знакомой нам все еще с детства. Например, вы помните о невероятном путешествии Чебурашки из далекой Южной Америки? Или знаете, каким гибридом является забавный зверек на самом деле?

Простой тест покажет, насколько хорошо вы помните моменты из сказки.

А чтобы освежить память и приятно провести вечер, можно послушать аудиоверсии истории, которая эксклюзивно появилась в HiFi-стриминге Звук.