Украинские диверсанты в Брянских лесах пошли кровавым путем террористов Ичкерии*. Даже спонсоры не изменились

Брянская область. Пост в селе Сачковичи. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Первое, что приходит на ум - заход укроДРГ на Брянщину - знак бандеровского отчаяния. Бахмут почти пал. Из него ВСУшники уже уходят пешком и главная говорящая голова украинской бахмутской группировки с позывным «Мадьяр» «релоцировался» из набухающего мешка. Сегодня, например, в Бахмуте подорвали очередной мост – в безнадежной попытке задержать продвижение российских штурмовиков. По логике, «брянские диверсанты» должны были взять заложников и потребовать мирных переговоров – так, как действовали деятели разбойничей Ичкерии*. Без этого, мероприятие на Брянщине не имело никакого тактического или стратегического смысла. Зашли, сфотографировались, убили людей, ранили ребенка, быстро ушли. Зачем? Прощупать — возможны ли сегодня громкие диверсионные рейды типа "басаевского" или "радуевского"? Спасибо за урок. Мы выяснили, что границу у нас в этом месте надо укреплять. Дорогое знание, надеюсь, его реализуют.

Укрепленная линия на границе с Украиной в Брянской области. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Украине надо из последних сил показать, что она на что-то способна, пусть и в квазипартизанщине, утешить спонсоров всего этого кровавого карнавала. Деньги Украине дают на войну с Россией, не будет хотя бы медийных побед, не будет и финансирования.

Такие же задачи в свое время стояли и перед ичкерийскими* террористами.

Закончилось это Бесланом. Я в Беслан приехал из Грозного уже через два часа - ничего не пропустил... Так вот, именно массовое жертвоприношение детей в Беслане и поставило точку в войне на Северном Кавказе. От выродков начали тихо отползать сочувствующие и спонсоры. Случившееся в маленьком осетинском городке, было запредельно для всех: для традиционного чадолюбивого кавказского общества и для нас и даже для Запада.

Для борцов за Ичкерию*, сидящих в зеленом лесу под зеленым знаменем, эффект от Беслана оказался неожиданным. Хотя цели вроде бы были выбраны верно – христианские дети. Не помогло.

После Беслана на Кавказе стало просто западло иметь дело с боевиками и их пособниками. А их на тот момент там было немало и только этим объяснялась неуловимость Басаева или Хаттаба. Местные менты и чиновники предупреждали о спецоперациях. Добровольные «помощники», передавали «лесным» нужную информацию, кормили их, прятали, обстирывали, водили по горам и лесам.

Но после Беслана партизанская война на Кавказе схлопнулась. Она невозможна без поддержки населения, а если люди отвернулись, ужаснувшись содеянному, поняв бессмысленность происходящего – это верный конец партизанщине. Последний всплеск – кровавый и неудачный для бандитов захват Нальчика в 2005 году. Больше бандподполье не проводило крупных операций.

Брянская область. Автомобиль Следственного комитета РФ в селе Новый Ропск. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Самое ужасное, что история ничему не учит, а бандеровцев - тем более. Не сомнений, что чем хуже будет положение Украины на передовой, тем больше происходящее будет смещаться в область чистого терроризма.

Я бы не расслаблялся, не ждал, что таких рейдов, больше не будет. Но мы можем их предотвратить, понимая теперь примерное развитие событий и не забывая опыт новейшей истории. Там даже спонсоры терактов не изменились, все те же наши «доброжелатели».

* Чеченская Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в России

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