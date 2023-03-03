«Взгляд в будущее» вселяет надежду: в Москве завершился IV Международный форум-выставка «Чистая страна»

Фото предоставлено организаторами форума

Более пяти тысяч человек в четвертый раз стали участниками Международного форума-выставки «Чистая страна», который прошёл в Технопарке Сколково с 1 по 3 марта. «Взгляд в будущее» - так называлась пленарная сессия, открывшая площадку, на которой собрались представители власти, бизнеса, науки и общества со всей России. Отрадно заметить, что этот взгляд по итогам оказался вполне оптимистичным.

«КАК НИКОГДА ВАЖНО ОБЪЕДИНИТЬСЯ»

Во-первых, в рамках форума были анонсированы важные экологические события, в которых в ближайшие месяцы смогут принять все жители страны. Во-вторых, исходя из выступлений участников, можно сделать вывод, что все введённые против российских компаний и властей ограничения, по всей видимости, оказались бессмысленными. Регионы и организации добиваются поставленных целей, а некоторые вполне могли бы поделиться своими уникальными разработками с зарубежными коллегами.

Однозначно, что и в российской политике экологическое направление занимает одно из самых важных мест. В своём обращении к участникам, организаторам и гостям форума-выставки «Чистая страна» вице-премьер РФ Виктория Абрамченко указала на экологические задачи в повестке дня и необходимость совместной работы в сложившихся условиях.

«Сегодня как никогда важно всем нам объединиться и, несмотря на все трудности, продолжить движение вперед. Ведь именно сейчас мы закладываем фундамент будущего для наших детей», – написала она в своем обращении.

Традиционно все направления национального проекта «Экология» стали главными темами форума.

«Мы хотим, чтобы национальный проект «Экология» продолжался. Для этого мы имеем все средства, силы, кадры, финансы. И, конечно, поддержку президента РФ Владимира Путина, министерства экологии РФ и нашего бизнеса, который в сложных условиях ставит перед собой всё более амбициозные задачи», - заявил исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

В первый день форума представители науки, бизнеса и власти сошлись во мнении, что без подготовки профессионалов технологическая и экологическая безопасность страны невозможна.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга подчеркнул, что, в частности, переработка опасных отходов и чистый воздух должны стать важными направлениями в научной деятельности, а также, по его мнению, пришло время пересмотреть существующие программы подготовки специалистов в сфере экологи.

«Первое – это подготовка кадров, пересмотр существующих программ. Второе – это вопросы, связанные с наукой, всё, что связано с очисткой воздуха и переработкой отходов I и II классов опасности. И третье – сделать акцент на инструменты взаимодействия образования, науки и экономики», – заявил Мажуга.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин со своей стороны заверил, что вопросы подготовки кадров постоянно звучат в российском правительстве. Уже в этом году в 30 вузах откроются экоклубы, которые помогут трудоустроиться выпускникам в компании, занятых в экономике замкнутого цикла.

Ещё он сообщил, что сейчас разрабатываются образовательные стандарты по новому направлению подготовки высшего образования «Заповедное дело».

ЭКОМОНИТОРИНГ И ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

К задаче по существенному снижению вредных выбросов, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, представители Минприроды РФ, регионов и крупных предприятий также искали общие подходы на разных площадках форума.

Например, законопроект по ответственности за достижение квот в рамках проекта «Чистый воздух, который Минприроды РФ в ближайшее время вносит в Госдуму, прошёл обсуждение с Российским союзом промышленников и крупными предприятиями.

«Мы договорились по всем позициям. И, надеюсь, в ближайшее время такой закон примем», – заявил первый заместитель министра Константин Цыганов.

Кроме того, для удобства всех участников проекта Минприроды РФ создало цифровую платформу, на которой предприятия будут иметь возможность увидеть производителей датчиков и заказать такие системы, а производители, соответственно, могут свою продукцию размещать.

Очевидно, что одними из первых ощущают на себе негативные экономические последствия компании, работающие с населением. Правительство неоднократно оказывало поддержку региональным операторам в трудных ситуациях в целях обеспечения достойного качества жизни людей.

В числе недавних утверждённых правительством мер поддержки – возможность закупки оборудования по системе параллельного импорта, отсрочка уплаты обязательных платежей, а также изменения сроков утверждения инвестпрограмм и возможность перераспределения расходов, учтенных в тарифах в рамках инвестпрограмм на 2022-23-й годы. Кроме того, был уменьшен максимальный срок эксплуатации транспортных средств и принято решение об обнулении таможенных пошлин для компаний, работающих в отрасли отходов.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин заверил, что в зависимости от ситуации спецмеры могут быть продлены и даже дополнены.

ЗАПРЕТИТЬ ЗАХОРОНЕНИЕ ОРГАНИКИ

Уже давно региональные операторы просят ввести запрет на захоронение на полигонах пищевых отходов. Современные технологии компостирования позволяют перерабатывать органику в разные продукты. К тому же, сократить образование этого вида отходов помогают проекты фудшеринга, которые сталкиваются с разными сложностями на уровне законодательства.

Руководитель направления по взаимодействию с органами власти Движения «Раздельный сбор» Анна Гаркуша на одной из сессий форума заявила о необходимости создания в России единого понятия пищевых отходов и проведение их инвентаризации.

По мнению заместителя генерального директора ГК ЭкоЛайн Елены Вишняковой, для выполнения задачи в будущем все типовые проекты комплексов по переработке отходов должны предусматривать технологии компостирования и не получать без этого финансирование от государства.

В свою очередь, Юлия Назарова, президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь», который занимается фудшерингом, рассказала, что в России невозможно посчитать точный объем продовольственных потерь от испорченных продуктов питания. При этом, по её мнению, для того, чтобы оказать продуктовую помощь большинству нуждающихся, достаточно 1,2 млн тонн.

Представители торговых сетей в дискуссиях на форуме «Чистая страна» указали на ряд барьеров, мешающих осуществлять эту работу. Среди них – начисление НДС на продукцию, переданную на благотворительность, а также обязательное проведение санитарных экспертиз, что делает невозможным передачу мясной и молочной продукции.