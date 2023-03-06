Повышеное доверие. Отелям и ресторанам не придется сканировать маркировку питьевой воды

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С 1 марта информация о розничной продаже минеральной и питьевой воды в обязательном порядке передается в государственную систему маркировки товаров «Честный знак». То есть кассиры при продаже сканируют коды маркировки на бутылках, и информация о продаже передается в «Честный знак». Он фиксирует, что товар выведен из оборота — то есть его уже нет в торговой сети.

«Продажа продукции через кассы – один из важнейших этапов внедрения цифровой маркировки. Благодаря этому замыкается полная цепочка прослеживаемости движения товаров. То есть с этого момента защита потребителей становится максимальной, так как продать немаркированную продукцию невозможно», - рассказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Своя специфика

Однако в том виде, как это делается в магазинах розничной торговли и в аптеках, контроль продаж не может применяться в ресторанах и отелях. У сегмента HoReCa своя специфика.

- Особенность их работы такова, что вода для клиента — это зачастую не товар, а услуга, - пояснил зампредседателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. - Например, бутылочка в номере, кулер в коридоре...

Как вычленить воду и провести ее через кассовый аппарат, если она пошла на приготовление первых блюд, соусов, подлив? О специфике своей работы рестораторы говорили не раз — и их услышали. Минпромторг, Роспотребнадзор, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Федерация отельеров и рестораторов России выработали упрощенную схему оборота маркированной воды в гостинично-ресторанном бизнесе — она вводится с 1 марта 2023 года.

Суть механизма в том, что рестораны и отели не должны сканировать коды маркировки, если оказывают полноценные услуги общественного питания и включают воду в счет клиентов. То есть не нужны ни сканеры, ни информсистемы, ни какие-то затраты.

Но как же тогда осуществляется контроль?

- Ресторан просто должен сообщить о выводе воды из оборота в течение 3 рабочих дней через личный кабинет в системе маркировки, - пояснили в ЦРПТ. Более того, в системе разработан механизм, который позволяет ресторанам принимать и списывать товар одной кнопкой. В настоящее время прорабатывается внесение изменений в соответствующие нормативные акты. Это еще больше упростит работу HoReCa с маркировкой.

В ЦРПТ считают, что такая схема оптимальна. С одной стороны она заметно облегчает работу сегмента HoReCa с маркировкой, а с другой - сохраняет полную прослеживаемость товарной цепочки и делает невозможным продажу неучтенной продукции через рестораны.

В каком случае сканировать придется?

Обязанность сканировать коды маркировки наступает только в том случае, если ресторан осуществляет прямую продажу такой продукции для покупателя на кассе. То есть если это ресторан, в котором нужно подойти к кассе и пробить на ней блюдо и ли напиток, а после этого забрать его с собой или съесть в зале – условно это фудкорты в торговых центрах и так далее. Но даже в таком случае сложностей у бизнеса не будет. Все что нужно – сканер и онлайн-касса. Онлайн-касса у всех должна быть по закону, сканеры тоже есть у подавляющего большинства компаний. И даже в случае необходимости закупки сканеров, затраты минимальны. Их стоимость находится на уровне 3 тыс. рублей, обновление кассового ПО в подавляющем большинстве случаев происходит бесплатно. В рамках подписки на кассовое ПО Эвотор по уже установленным кассам, к примеру, обновления устанавливаются автоматически. Таким образом дополнительные затраты бизнес не несет.

- Знаете, здесь государственные органы продемонстрировали определенный элемент доверия к бизнесу, - сказал Павлов. - К тому же доля этого сегмента очень невелика по сравнению с обычной розницей.

Ресторанное сообщество с радостью поддержало эти решения.

- Огромное спасибо ЦРПТ, Минпромторгу и Роспотребнадзору за то, что нас услышали, вникли в суть проблем, которые могли возникнуть, и оперативно помогли решить столь важный вопрос для предпринимателей из ресторанного бизнеса, - отметил в своем Telegram-канале председатель координационного совета Федерации отельеров и рестораторов России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Поддержали начинание и другие рестораторы.

- Мы заранее подготовились к новому этапу маркировки воды и были готовы к внедрению новых требований, - сказала генеральный директор «Крейзи Дейзи» Елена Севостьянова. - Благодаря конструктивному диалогу с Минпромторгом мы также получили разъяснения по поводу упрощенной работы с маркированной продукцией. Рады, что власти пошли навстречу рестораторам и облегчили процесс работы в системе маркировки для предприятий общественного питания.

О штатной работе заявили и в сети ресторанов «Тануки». «С 1 марта стартовал новый этап по маркировке воды. Благодаря слаженной работе коллектива наша сеть ресторанов подготовилась своевременно и продолжаем работать в прежнем режиме. Система функционирует правильно», - сказал главный технолог сети ресторанов «Тануки» Кирилл Нестеров.

А для чего вообще маркировка воды?

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, более 80% всей минеральной воды на полках в 2019 году не соответствовало названию, то есть являлось фальсификатом. По оценкам ФНС нелегальной воды было 30% рынка. Маркировка помогла выявить производителей фальсификата и другой нелегальной продукции, которая наносит вред как здоровью потребителей, так и бюджету.

Благодаря маркировке рынок упакованной воды уже обелился на 15%: 185 компаний до введения маркировки осуществляли производство, но не подавали сведения ни в один государственный орган. После внедрения маркировки они «вышли из тени» и начали работать в легальном поле. При этом маркировка упакованной воды, как и в других категориях, не оказала хоть сколько-нибудь заметного влияния на цену товаров и темпы производства.

«После внедрения маркировки продажи воды под нашими товарными знаками «Медвежий ключ», «Боровая», «Карат», «Светлый родник» увеличились на 10%, в настоящее время продолжаем наращивать объёмы выпуска», - прокомментировал инженер по системе менеджмента качества «Очерского завода напитков» Денис Лоханин.

Справка «КП»

Цифровая маркировка упакованной воды введена в России с 2021 года. С 1 декабря прошлого года она стала обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года — для прочих категорий питьевой воды. С 1 ноября 2022 года бизнес обязан передавать данные о движении маркированной воды через электронный документооборот.

В настоящее время цифровая маркировка также распространяется на молочную продукцию, табак, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.