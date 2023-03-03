Герой спецоперации «Z» старший сержант Березин отбил наступление боевиков на город

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Помилуй Бог, мы русские! Разобьем врага! И победа над ним, и победа над коварством будет победа!” - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А перед штурмом предместья Варшавы — Праги учил воинов: «Охотники (добровольцы — ред.) со своими начальниками станут впереди команды. Когда пойдем, воинам идти в тишине, не говорить ни слова, не стрелять. Подошли ко рву, — ни секунды не медля, бросай в него фашинник, опускайся в него и ставь к валу лестницы. Коротка лестница? штык в вал, — лезь по нем, другой, третий. Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!»

СКРЫТНО ДОСТАВИЛ ВАЖНЫЙ ГРУЗ

Гвардии старший прапорщик Виталий ВОЛОЩУК

«Командир взвода обеспечения реактивного артиллерийского дивизиона гвардии старший прапорщик Виталий Волощук выполнял боевые задачи по обеспечению бесперебойной доставки боеприпасов и материального имущества на позиции российской группировки войск.

Противник в попытке сорвать снабжение наших подразделений, и тем самым лишить огневой поддержки наступающие российские войска, открыл огонь с применением артиллерии и минометов по автомобильной колонне, в составе которой следовал Волощук.

Действуя мужественно и профессионально, Виталий вывел автомобиль с боеприпасами в безопасный район, исключающий его поражение артиллерийскими средствами боевиков, выбрал оптимальный маршрут движения, скрытно доставил груз на позиции реактивного дивизиона, который вел бой с националистами. Благодаря профессиональным навыкам, смелости и решительности гвардии старшего прапорщика Волощука артиллеристы своевременно выполнил задачу по огневой поддержке наступающих российских войск, и в результате контрбатарейной борьбы уничтожили буксируемую гаубицу Д-30 украинских националистов».

ОТБИЛ НАСТУПЛЕНИЕ БОЕВИКОВ НА ГОРОД

Старший сержант Владимир БЕРЕЗИН

«В ходе ведения оборонительных действий в районе стратегически важного населенного пункта экипаж боевой машины десанта под командованием старшего сержанта Владимира Березина выполнял задачу по удержанию позиций российских подразделений на въезде в город. Вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку наступления с целью отбить населенный пункт и атаковали российских десантников превосходящими силами. Находясь на передовой позиции, Березин своевременно обнаружил передвижение техники и личного состава националистов, занял выгодную позицию, и вступили в бой. Профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники, грамотный выбор позиции для ведения огня и внезапность позволили старшему сержанту Березину и его экипажу в ходе ведения боя уничтожить бронеавтомобиль националистов, пулеметный расчет, а также отделение украинских боевиков. Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям старшего сержанта Березина противник был своевременно обнаружен и понес значительные потери в живой силе и бронетехнике. Населенный пункт остался под контролем российских Вооруженных Сил».