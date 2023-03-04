«В сознании, постоянно вскакивает, беспокойный»: Медик из Коммунарки рассказал о состоянии Костомарова после ампутации и комы

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира фигурист Роман Костомаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роман Костомаров пришел в себя после медикаментозной комы. Олимпийский чемпион в сознании, ему постоянно вводят успокоительные препараты. Состояние спортсмена врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. В столичной больнице в Коммунарке фигурист лежит уже 52 дня. Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

- Роман сейчас в сознании, его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, - рассказал источник в Коммунарке порталу Prozvezd.info. – Он без массивной седации, периодически ему вводят для обезболивания и успокоения пофол (препарат для внутривенной анестезии – Ред.). Роман постоянно вскакивает, беспокойный, поэтому ему вводят пофол. Пока новые операции не планируются. Его состояние стабильное.

По словам медика, рядом с Костомаровым постоянно находится его жена – фигуристка Оксана Домнина.

«Сейчас ее переодели в форму медсестры, чтобы не привлекать к ней лишнего внимания», - сообщил инсайдер.

Роман перенес несколько ампутаций. Из-за развившейся гангрены ему удалили ступни и пальцы рук. Еще один источник в Коммунарке рассказал ТАСС, что врачи опасаются за состояние левой руки фигуриста. Кровоснабжение кисти ухудшилось, и медики прикладывают все силы, чтобы избежать еще одной ампутации.

«Он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью - по ней есть определенные вопросы», - рассказал медик.

Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию попал в реанимацию 10 января. В новогодние каникулы Роман выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз». Часть выступлений проходила на открытом воздухе, в мороз. Говорили, что Роман уже тогда чувствовал себя неважно, но продолжал отрабатывать спектакли. В итоге спортсмен запустил болезнь. В больницу его госпитализировали с тяжелой пневмонией: поражение легких составило 75%.

Врачи сразу же подключили Костомарова к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем к аппарату ЭКМО для активного насыщения крови кислородом. Состояние спортсмена было настолько серьезным, что развился сепсис – заражение крови. Началось отмирание конечностей. Врачи до последнего старались сохранить ноги и пальцы на руках, но ампутация оказалась неизбежной.

После операции Роман перестал осознавать происходящее, бредил, постоянно пытался встать и выйти из палаты. Чтобы уменьшить нагрузку на организм, медики решили снова ввести Костомарова в искусственную кому. Его состояние начало ухудшаться, Роман перенес микроинсульт. Постепенно врачам удалось стабилизировать пациента.

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