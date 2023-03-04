Кто будет воспитывать американскую дочку Козловского: Модель Ольга Зуева нашла актеру замену

Данила Козловский. Фото: Олег ЗОЛОТО

Данила Козловский расстался с моделью Ольгой Зуевой сразу после рождения дочери. Трехлетняя наследница артиста Ода-Валентина вместе с мамой живет в Америке, и артист навещает ее по мере возможности. Выбраться за океан ему удается нечасто – всего несколько раз в год, так что девочка растет практически без папы.

Поначалу Ольга была очень обижена на бросившего ее гражданского мужа. Но время лечит – и у красавицы-модели появился новый мужчина. В соцсетях Зуева поделилась совместным снимком с избранником.

Судя по всему, воспитывать дочку Козловского будет жгучий брюнет. На фото Ольга нежно обнимает мужчину с роскошными кудрями, стоящего спиной к камере. Кадр был сделан во время прогулки манекенщицы с дочкой по Центральному парку Нью-Йорка. Подписчики модели сделали вывод, что ее возлюбленный уже успел подружиться с маленькой Одой-Валентиной.

В соцсетях Зуева поделилась совместным снимком с новым избранником.

Последний раз Данила прилетал в Нью-Йорк в феврале на день рождения дочери. Актер взял с собой возлюбленную Оксану Акиньшину. Звезда фильма «Спасибо, что живой» не говорила, что улетела за океан. Но снимки, которые Оксана выложила на своей странице, говорят сами за себя. Акиньшина сфотографировалась на Манхэттене во время прогулки по Центральному парку.

Козловский и Зуева познакомились в 2015 году. Ради возлюбленного Ольга переехала в Россию из США, где она работала моделью. Все были уверены, что Данила женится на ней. Во время беременности Зуевой пара поселилась в Нью-Йорке, наследница актера родилась в Америке. Вскоре после появления Оды-Валентины на свет Козловский вернулся в Россию на съемки фильма «Чернобыль». А после неожиданно расстался с Зуевой. Позднее актер публично признал свою вину в разрыве, заявив, что Ольга не заслуживала такого отношения. Данила рассказал: он жалеет, что дочка теперь носит не его фамилию.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - подчеркнул артист.

Последний раз Данила прилетал в Нью-Йорк в феврале на день рождения дочери. Фото: соцсети.

Позже стало известно, что Козловский оставил жену и дочку, влюбившись в Акиньшину - свою партнершу по фильму "Чернобыль". Данила и Оксана долго скрывали свои отношения и лишь недавно начали появляться вместе на публике.

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