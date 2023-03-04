В Сети появилось видео Киркорова, сделанное во время пластики живота

Помимо пластики Филипп решился на еще одно преображение: он стал голубоглазым блондином. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре Филипп Киркоров лег под нож хирурга: певец решился на пластику живота и сделал липосакцию. Благодаря операции артист заметно преобразился. Филипп похудел на 12 килограммов и обзавелся кубиками на прессе. Останавливаться на достигнутом Киркоров не намерен: артист собирается поразить новым образом публику на своих апрельских концертах. Поэтому Филипп сделал еще одну пластику.

Показывать результаты операций певец не спешит. Сейчас у него заживают швы, так что хвастаться новыми формами он будет чуть позже. Ну а пока в Сети можно увидеть кадры обнаженного торса Киркорова, снятые накануне очередной пластики. В видео уже заметно постройневший Филипп готовится к следующей операции. Его пластический хирург Тимур Хайдаров наметил на коже артиста план будущей работы. Число разрезов впечатляет: судя по нанесенным маркером отметкам, Филипп вышел из операционной стройным, как Аполлон.

Уже заметно постройневший Филипп готовится к очередной операции. Фото: кадр видео.

«Буквально через пару месяцев мне исполнится 56, но мне всегда будет 33 как минимум. Потрясающий пластический хирург собрал меня практически по частям и привел в такую форму, в которой я достойно смогу выйти на сцену Кремлевского дворца», - поделился исполнитель.

После липоскации Филипп похудел сразу на несколько размеров.

«Из размера XXXL перешел в L. Он просто не имеет право выглядеть плохо», - сообщил Тимур Хайдаров.

Ранее хирург уже колдовал над прессом еще одного артиста: врач сделал кубики рэперу Даве – бывшему бойфренду Ольги Бузовой. Расставшись с поющей телеведущей, Дава впал в депрессию, заедал стресс – вот и набрал лишние килограммы. А чтобы разом избавиться от жира на животе, вместо спортзала предпочел лечь под нож.

«Кубиков на моём прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее. Благодаря Тимуру я в такой отличной форме», - рассказал Филипп после операции.

Число разрезов впечатляет: судя по нанесенным маркером отметкам, Филипп вышел из операционной стройным, как Аполлон. Фото: кадр видео.

Артист признается, что с детства не дружит с физкультурой. К тому же он слишком любит поесть. Поэтому вариант потеть в спортзале – не для него.

«Я и диеты, это как я и спорт — несовместимо. Но если надо, я просто зашиваю рот», - сообщил Филипп в телешоу «МУЗ PRO-Новости».

Помимо пластики Киркоров решился на еще одно преображение: он стал голубоглазым блондином с длинными волнистыми локонами. Новый цвет глаз артист приобрел благодаря контактным линзам. Обновленного Киркорова теперь просто не узнать: Филипп действительно умеет удивлять поклонников.