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Звезды4 марта 2023 6:10

Отключили от аппаратов: Как умирал Том Сайзмор, звезда «Спасти рядового Райана»

Том Сайзмор умер в окружении близких — брата и сыновей
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
Тома Сайзмора трудно назвать огромной голливудской звездой, однако за свою жизнь он снялся во множестве хитов

Тома Сайзмора трудно назвать огромной голливудской звездой, однако за свою жизнь он снялся во множестве хитов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже несколько дней было известно, что актер Том Сайзмор обречен. 18 февраля он потерял сознание в своем лос-анджелесском доме, доктора диагностировали разрыв аневризмы головного мозга. Стенка мозговой артерии при этом заболевании истончается и выпячивается, а потом лопается, обеспечивая массивное кровоизлияние. Аневризму обычно сравнивают с бомбой замедленного действия: человек может жить с нею десятилетиями, иногда даже не подозревать, что с ним что-то не так, а потом «бомба» без предупреждения взрывается. Так умерли, например, актер Андрей Миронов и художница Надя Рушева.

Сайзмора доставили в больницу, провели все необходимые медицинские манипуляции, но вскоре стало ясно, что спасти его жизнь или хотя бы вернуть в сознание не удастся. Он находился на системе искусственного жизнеобеспечения. 27 февраля родным сообщили, что держать его на ней уже нет смысла. 3 марта было принято решение ее отключить. В момент смерти рядом с Томом Сайзмором находились его брат Пол и сыновья - 17-летние близнецы Джейден и Джаггер.

Тома Сайзмора трудно назвать огромной голливудской звездой, однако за свою жизнь он снялся во множестве хитов. Первое, что приходит на ум - «Спасти рядового Райана», военный эпос Стивена Спилберга (1998), где Сайзмор сыграл одну из центральных ролей - американского солдата Майка Хорвата. А вообще он дебютировал в кино в 1989-м, одной из первых ролей стал эпизод в «Рожденном четвертого июля» Оливера Стоуна, где он изображал ветерана вьетнамской войны. (Благодаря довольно брутальной внешности его часто приглашали на роли военных, преступников, детективов, в общем, крутых и серьезных ребят). Уже через пару лет он играл большие, - но, как правило, не главные - роли: в «Пассажире 57» с Уэсли Снайпсом, в «Харли Дэвидсоне и ковбое Мальборо», в «Настоящей любви» Тони Скотта, в «Странных днях» Кэтрин Бигелоу, в «Схватке» Майкла Манна, в «Воскрешая мертвецов» Мартина Скорсезе. Это в 90-е. А потом еще были «Перл-Харбор», «Падение черного ястреба», «Ловушка для снов»…

Увы, вскоре о Сайзморе начали говорить в связи с некрасивыми историями, далекими собственно от кино. У него были серьезные проблемы с наркотиками. В 2003-м он набросился на свою тогдашнюю подружку - а ею была знаменитая «голливудская мадам» Хайди Флейсс, поставлявшая элитных девушек богатым и знаменитым клиентам. Тома приговорили к семи месяцам тюрьмы, а потом еще к лечению в наркологической клинике. От наркотиков он не мог отказаться долго, и рождение сыновей в 2005 году от очередной подруги его не остановило. То его арестовывали за вождение в невменяемом виде, то ловили с метамфетамином… Еще и всплыло зачем-то секс-видео, на котором Сайзмор развлекался с несколькими девушками и объявлял, что у него был секс с Пэрис Хилтон (причем, по-видимому, врал). На карьере все это не могло не отразиться: больших фильмов становилось все меньше, а дешевых и никем не замеченных - все больше.

Кульминацией в 2017 году стало сообщение, что девятью годами ранее, на съемках картины «Рожденные убийцами» (не путать с «Прирожденными убийцами Оливера Стоуна, где Сайзмор тоже снимался), он будто бы то ли совратил, то ли пытался совратить 11-летнюю девочку. Сайзмор яростно это отрицал, и в 2020-м суд с ним согласился, отклонив иск от той самой, уже подросшей, девочки.

Он был хорошим актером, и мог рассчитывать в кинематографе на большее. Но, как часто бывает в Голливуде, да и не только в нем, бурная жизнь поломала его планы. В любом случае, вспоминать его будут не по скандалам, а по ролям в любимых фильмах 90-х и 2000-х.

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