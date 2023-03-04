Отключили от аппаратов: Как умирал Том Сайзмор, звезда «Спасти рядового Райана»

Тома Сайзмора трудно назвать огромной голливудской звездой, однако за свою жизнь он снялся во множестве хитов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже несколько дней было известно, что актер Том Сайзмор обречен. 18 февраля он потерял сознание в своем лос-анджелесском доме, доктора диагностировали разрыв аневризмы головного мозга. Стенка мозговой артерии при этом заболевании истончается и выпячивается, а потом лопается, обеспечивая массивное кровоизлияние. Аневризму обычно сравнивают с бомбой замедленного действия: человек может жить с нею десятилетиями, иногда даже не подозревать, что с ним что-то не так, а потом «бомба» без предупреждения взрывается. Так умерли, например, актер Андрей Миронов и художница Надя Рушева.

Сайзмора доставили в больницу, провели все необходимые медицинские манипуляции, но вскоре стало ясно, что спасти его жизнь или хотя бы вернуть в сознание не удастся. Он находился на системе искусственного жизнеобеспечения. 27 февраля родным сообщили, что держать его на ней уже нет смысла. 3 марта было принято решение ее отключить. В момент смерти рядом с Томом Сайзмором находились его брат Пол и сыновья - 17-летние близнецы Джейден и Джаггер.

Тома Сайзмора трудно назвать огромной голливудской звездой, однако за свою жизнь он снялся во множестве хитов. Первое, что приходит на ум - «Спасти рядового Райана», военный эпос Стивена Спилберга (1998), где Сайзмор сыграл одну из центральных ролей - американского солдата Майка Хорвата. А вообще он дебютировал в кино в 1989-м, одной из первых ролей стал эпизод в «Рожденном четвертого июля» Оливера Стоуна, где он изображал ветерана вьетнамской войны. (Благодаря довольно брутальной внешности его часто приглашали на роли военных, преступников, детективов, в общем, крутых и серьезных ребят). Уже через пару лет он играл большие, - но, как правило, не главные - роли: в «Пассажире 57» с Уэсли Снайпсом, в «Харли Дэвидсоне и ковбое Мальборо», в «Настоящей любви» Тони Скотта, в «Странных днях» Кэтрин Бигелоу, в «Схватке» Майкла Манна, в «Воскрешая мертвецов» Мартина Скорсезе. Это в 90-е. А потом еще были «Перл-Харбор», «Падение черного ястреба», «Ловушка для снов»…

Увы, вскоре о Сайзморе начали говорить в связи с некрасивыми историями, далекими собственно от кино. У него были серьезные проблемы с наркотиками. В 2003-м он набросился на свою тогдашнюю подружку - а ею была знаменитая «голливудская мадам» Хайди Флейсс, поставлявшая элитных девушек богатым и знаменитым клиентам. Тома приговорили к семи месяцам тюрьмы, а потом еще к лечению в наркологической клинике. От наркотиков он не мог отказаться долго, и рождение сыновей в 2005 году от очередной подруги его не остановило. То его арестовывали за вождение в невменяемом виде, то ловили с метамфетамином… Еще и всплыло зачем-то секс-видео, на котором Сайзмор развлекался с несколькими девушками и объявлял, что у него был секс с Пэрис Хилтон (причем, по-видимому, врал). На карьере все это не могло не отразиться: больших фильмов становилось все меньше, а дешевых и никем не замеченных - все больше.

Кульминацией в 2017 году стало сообщение, что девятью годами ранее, на съемках картины «Рожденные убийцами» (не путать с «Прирожденными убийцами Оливера Стоуна, где Сайзмор тоже снимался), он будто бы то ли совратил, то ли пытался совратить 11-летнюю девочку. Сайзмор яростно это отрицал, и в 2020-м суд с ним согласился, отклонив иск от той самой, уже подросшей, девочки.

Он был хорошим актером, и мог рассчитывать в кинематографе на большее. Но, как часто бывает в Голливуде, да и не только в нем, бурная жизнь поломала его планы. В любом случае, вспоминать его будут не по скандалам, а по ролям в любимых фильмах 90-х и 2000-х.