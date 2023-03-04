"Байден вызвал Шольца на ковер, чтобы он не крутил хвостом": политолог о решении Германии вести против России «неограниченные санкции»

Лидеры США и Германии провели встречу в Белом доме Фото: REUTERS

Байден и Шольц договорились о неограниченных санкциях против России. Они будут действовать столько, сколько потребуется, - заявили лидеры США и Германии на встрече в Белом доме.

Политический обозреватель KP.RU Александр Гамов спросил у бывшего главного редактора «Огонька», 10 лет прожившего в США Виталия Коротича, что это значит для России.

- Виталий Алексеевич, вы знаете американский менталитет, а так вот простому человеку, «не американскому», непонятно, о чем речь? - спросил Гамов Коротича.

- Здесь два смысла в этом…

- В релизе, опубликованном на сайте правительства США по итогам встречи Байдена и Шольца, ещё вот что сказано: «Руководители двух стран подтвердили свою готовность» - «возлагать последствия на Россию… - столько, сколько потребуется».

- Так вот - во-первых, Шольц уже не один раз говорил о том, что и с танками у него плохо, и с тем плохо, и с этим…

- Ну, да…

- И, вообще, дескать, кресты на башнях танков у России вызывают нехорошие ассоциации…

Вот его и вызвали на ковер, как у нас говорят, в Вашингтон.

- В Вашингтонский обком.

- Ну, да. И сказали – давай ты там хвостом не крути, ну-ка, делай то, что тебе велено.

И Шольц сделал все заявления, какие положено. Что - да, мы будем все делать, будем помогать и так далее…

А Блинкен (Госсекретарь США. - А.Г.), который сейчас объехал Африку, Среднюю Азию, бывшую советскую, и даже умудрился встретиться с какими-то руководящими китайцами. Он сейчас совершенно четко реализовывал «ответственную миссию» - по «отделению России от остального мира».

- Это - второй смысл американской политики.

- Летом же в Петербурге собираются провести конференцию «Африка-Россия», и вот Блинкен запугивал африканские страны, что, если они будут с Россией контактировать, Америка их очень сильно накажет.

В Средней Азии он предлагал им все, что угодно, для того, чтобы они ориентировались на кого угодно, только не на Россию.

Короче говоря, вот то, что сейчас было между Шольцем и Байденом, - это кусочек общей политики США - отделить, изолировать Россию.

Вот этот шанс они хотят использовать до конца…

- Но есть, наверное, и третий смысл - расходы США на спецоперацию на Украине, которые себя никак не оправдывают…

- Байден уже «всадил» в Украину больше ста миллиардов долларов американского бюджета. Проиграть, вложив такие деньги, - значит, обречь себя не только на импичмент, но, может, и на судебный процесс.

Хозяин Белого дома этого позволить себе не может и сейчас будет всех, так называемых членов коллективного запада, трясти, заставлять стоять смирно и делать то, что велено.

Это очень продолжительный уже процесс, он с самого начала таким был. Но сейчас он приобрел особенную откровенность.

- Вот интересно, а на английский как-то переводится фраза Владимира Путина, что он вот на днях произнес? «Мы их дожмем». Как это «по-американски» звучит?

- Ну, это надо переводчика умелого брать…

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- А так не поймут?

- На словах - нет.

Нам придется выстаивать в сложных условиях.

Сейчас там (в американской политике. - А.Г.) все было, вплоть до того, что Китай обязывали помогать Украине в этом противостоянии.

- Да, было. Ничего из этого, конечно, не получится…

- Мне тоже хочется так верить. Но дело в том, что очень серьезно американцы всполошились.

И сейчас идет такой какой-то уже решающий раунд, они понимают, что еще немного, и будет совсем плохо, если потери на Украине - большие, а побед никаких.

Вот они и пробуют прижимать другие страны и делать все для того, чтобы оправдать свои неимоверные расходы и свой идиотский план - в отношении России. Вплоть до расчленения…

- То есть, по-прежнему до их мозгов не доходит, что это невозможно?

- Понимаете, для них невозможное быть не может, они уверены, что у американцев возможно все.

- Ну, и дураки.

- Еще их никто в жизни не проучил.

Если уже так говорить, то Америка, пожалуй, одна из немногих стран на Земном шаре, на которую никогда не падала ни одна иностранная бомба.

Никогда! Ни одна…

Сколько США ни воевали, всегда - чужими руками.

И вот сейчас, примерно с той же тактикой, хотят одержать «большую победу» и колебания у них недопустимы. Они стараются их подавлять - пропагандой, поставками оружия, чем угодно, только бы - чтобы выстоять.

Теперь США уже хотят выстоять в любом случае, потому что вопрос идет о их репутации, если можно так выразиться. Все очень сложно.

И еще - ориентируются на то, что, если Россия начнет «сдавать», то многие страны, которые сейчас оглядываются на Россию, тут же от нее отвалятся.

То есть, идет такая большая, циничная, жесткая игра.

- Не получится у них. А ваши друзья в Штатах чего говорят?

- Они просто всполошены. Они очень не хотят, чтобы это все происходило.

Им не нравится повышение цен, им не нравятся все эти заварухи.

Им не хочется, чтобы США организовывали свои гарнизоны в восточно-европейских и западно-европейских странах, и где угодно, - за пределами страны.

- А вы им передайте, пусть они «дожимают» Байдена.

- Да Байден, понимаете… Американцы сейчас уже все больше говорят о его здоровье… И медики считают, что он соображает совсем неадекватно.

В общем, назревает 2024-й год – выборы президента США. И очень страшные игры происходят у них сейчас.

- Понятно. Будем все-таки надеяться на здравомыслие американского народа, который вы хорошо знаете.

- Будем…