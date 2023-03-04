В крупнейших городах Австралии прошли акции в поддержку России

Австралийцы выступают против поддержки правительством Зеленого континента НАТО и США

В крупнейших австралийских городах – Сиднее, Аделаиде, Перте, Мельбурне – прошли акции в поддержку России.

Несколько тысяч человек собрались для того, чтобы не только поддержать Россию, но и заявить о своем несогласии с решениями австралийского правительства оказать военную помощь киевскому режиму и принимать всегда и во всем позицию НАТО и Запада.

В Сиднее люди пришли к генеральному консульству РФ. В Мельбурне массовая акция прошла у здания парламента штата Виктория.

Главный лозунг, написанный на плакатах, которые собравшиеся держали в руках вместе с российскими триколорами, - «Россия – не враг». Другие лозунги – «Нет войне с Россией!», «Остановите геноцид против русского народа!».

Австралийцы выступают против поддержки правительством Зеленого континента НАТО и США. Они считают, что западные амбиции не находят поддержки у простых австралийцев и уж тем более не должны оплачиваться из их карманов.

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