В прошлое на выходные: насколько ученые близки к созданию «машины времени»

Пока корректнее говорить не «машина времени», а «установка для экспериментов с течением времени». Фото: архив Дмитрия Саввы

Как быстро летит время, вздыхаем мы. Вот бы остановить его, заглянуть в будущее или вернуться в прошлое! Мечты, мечты. Но только не для ученых. Они давно пытаются схватить время за хвост и приструнить, как гонористую Сивку-Бурку. Их идея-фикс – подтолкнуть человечество к путешествиям из эпохи в эпоху. Не сейчас, конечно, но хотя бы в будущем. Большинство современных исследователей, верящих в то, что по «временным дорогам» можно раскатывать, как по автобану на легковушке, понимают: удел научной мысли в 21 веке – лишь тщательное изучение самой «субстанции» - время, и попытки изобрести «транспорт», на котором по этому «автобану» можно гонять.

Не машина, а установка

- Принято говорить о «машине времени», но пока правильнее ее называть «установкой для экспериментов с течением времени», - говорит уфолог, исследователь аномальных явлений Дмитрий Савва. – А создание машины, перемещающей объекты – уже следующий шаг.

Кстати, Дмитрий, как человек в сфере аномальщины не случайный, уверен: эксперименты со временем сейчас проводятся активно по всему миру. Но большинство засекречены. Ведь тот, кто покорит время, покорит мир. А такое счастье уж точно любит тишину.

Дмитрий Савва - уфолог и исследователь аномальных явлений. Фото: архив Дмитрия Саввы

- Я такие эксперименты наблюдал и даже сидел внутри одной установки, - хвастается Дмитрий, имея в виду агрегат, над разработкой которого когда-то бился известный российский уфолог Вадим Чернобров со своими единомышленниками под крышей общественной исследовательской организации «Космопоиск».

Установка, о которой рассказывает Савва, была построена в Жирновском районе Волгоградской области, в окрестностях одной из самых известных аномальных зон страны, Медведицкой гряды – второго места в мире по числу появления шаровых молний в год.

– Я участвовал в установке токозапитывающей системы, в которую должна была ударять молния и заряжать «машину», - поясняет уфолог. - Да-да, прямо, как в фильме «Назад в будущее».

Гайдучка жалко

Было это на рубеже 90-ых и нулевых. А увлекся идеей создания машины времени «главный по тарелочкам», как в народе называли Черноброва, еще в 80-ых, когда случайно познакомился с простым директором Дома культуры из того же Жирновска Евгением Гайдучком. Простым- да непростым. Сам Гайдучок до конца жизни всем рассказывал, что много-много лет назад прилетел в нашу современность из будущего. Аж из 23 века. Дескать, подростком он, вместе с подружкой, решил покататься на родительской «машине времени» – такой «транспорт», якобы, через 200 лет будет общедоступным. Катались-катались, а в 30-ых годах 20 столетия что-то пошло не так, и агрегат начал барахлить: «Боливару» уже не хватало мощности вынести двоих. Юный джентльмен отправил подругу домой, а сам остался в прошлом. Сначала, рассказывал Гайдучок Черноброву, он ждал, что за ним вернутся, не дождался. Пришлось «гостю из будущего» устраиваться в новой жизни. Беспризорничал в Ленинграде, в конце 30-ых побывал в сталинских застенках за острый язык, прошел Великую Отечественную, а после осел в Жирновске. Завел семью, начал работать «по культурной линии» и создал музей «Лента времени». На учете психиатрическом, кстати, не состоял. А Вадима Черноброва Гайдучок отыскал в Москве: понадеялся, что тот, если не поможет, то хотя бы поверит ему - ведь не зря же Чернобров написал столько исследовательских работы про «машину времени». Правда, в то время, когда на его горизонте «нарисовался» «гость из будущего», этих работ у уфолога не было даже в проекте.

Абракадабра и ее почитатели

Кроме истории жизни Гайдучка, по миру ходят и другие «свидетельства» путешествий во времени. И все из разряда бездоказательной беллетристики. Например, рассказывают про монаха-бенедиктианца Пеллегрино Эрнетти, который в 30-ых годах 20 века изобрел «хроновизор». Считается, что во время одного из «марш-бросков» в прошлое, монах увидел Христа, после чего уничтожил «машину времени», поняв, что в плохих руках она может принести много бед.

Или солдат Джон Тайтор. Он, якобы, заявился в 2001 год из вполне обозримого 2036-го с миссией - доставить в прошлое суперкомпьютер. Неизвестно, что там с компьютером, но устройство машины времени, которую, по словам Джона, в его настоящем выпускает компания General Electric, солдатик подробно описывал в соцсетях. Схем было две. Первая такая: «неподвижный массивный темпоральный блок смещения на базе двух ведущих спинов, двойных положительных сигнатур, производящих стандартный набор Типлер-сирусоид», а вторая- такая: «два магнитных юнита для генерации двойной микросингулярности, электронный инжекционный коллектор для изменения массы и гравитации в микросингудярности, система охлаждения и защиты от рентгеновского излучения, гравитационные датчики и системы блокировки переменной силы тяжести, четыре цезиевых таймера, три основных компьютера».

Красивая абракадабра, заковыристая, но абракадабра.

- Есть ряд научных работ, в той или иной степени убедительности, подтверждающих теоретическую возможность перемещения во времени, при соблюдении ряда условий, технологиями выполнения которых, человечество сегодня не располагает, - комментирует декан факультета "Цифровая экономика и массовые коммуникации" Московского технического университета связи и информатики Сергей Гатауллин. – Но именно эти описания схем напоминают случайную генерацию текста, похожего на научный, например с помощью компьютерной программы SCIgen.

Схлопнуть волны и «привет»

По словам Дмитрия Саввы, эксперименты со временем вошли в активную фазу во времена «холодной войны», то есть почти век ученые авторитетных держав мира пытаются его покорить. Самыми разными способами. Исследования, в которых, например, принимал участие уфолог Савва, строились на принципе схлопывающихся волн.

Исследователь лично наблюдал за экспериментами со временем и даже сидел внутри одной установки. Фото: архив Дмитрия Саввы

Известно, что в природе существуют только расходящиеся волны: если бросить камень в воду, по глади побегут как раз расходящиеся круги. По одной из версий, время течет аналогично. И ученые пытаются с помощью сильного электромагнитного импульса создать обратный эффект- волн, схлопывающихся в пространстве. Чтобы такие получить, они устанавливают в сферу, которая должна стать «машиной времени», электромагниты, и внутри нее включают излучатели.

-Но насколько мне известно, в тех опытах, которые можно доказать, исследователям удавалось лишь создать небольшое расхождение в экспериментальных часах. Были еще опыты с животными, но они, как правило, приводили к гибели испытуемых. Так что о настоящих успехах говорить рано. Ясно одно: законы физики не противоречат перемещению во времени. Это пока все, что можно сказать однозначно. А еще то, что мы очень далеки от создания «машины времени». Для реализации идеи одним из способов нужна энергия многократно больше, чем для адронного коллайдера, соизмеримая с энергиями галактик и звезд, которой у нас в обозримом будущем не ожидается. И, скорее всего, до изобретения такой «машины времени» пройдет ни одно тысячелетие.

Но есть и иное мнение, основанное на вере в изучение частиц и материй. Некоторые ученые считают, что именно здесь нужно искать «выход в безвременье».

-Наука за последние 10 лет сделала много открытий в этом направлении, - говорит Дмитрий Савва. – И некоторые эксперты уверены, что наука в этой сфере уже приблизилась к созданию «машины времени». Но кто знает, может быть, срок существования человечества и измеряется таким изобретением? И, может быть, потому космос и кажется таким безжизненным, что каждый раз, когда очередная цивилизация достигла таких технологий – это становилось началом ее конца? Судя по тому, как человечество использует сейчас технологии, может, и к лучшему, что у нас их нет? А может «машина времени» существует? Когда прошлое можно подтереть, уже ничего не кажется таким однозначным.

А ЕЩЕ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Будущего не будет

- Не хочу никого разочаровывать, но никакой машины времени не было, нет и никогда не будет, - уверяет ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН Геннадий Аксенов. - Потому что нет ни прошлого, ни будущего. Есть только настоящее. Перемещение во времени противоречит самой его природе. Ведь, что такое время? Это жизнь, как биологическое явление. Так его понимал Вернадский. Это все биосферное живое население планеты, гигантская масса, живущая одновременно сегодня, включая бактерии и вирусы. Время было всегда. Это понять трудно, поскольку мы привыкли, что жизнь когда-то появилась из химических элементов. Но ничего такого никогда не было. Жизнь была всегда. По Вернадскому, жизнь – необходимый элемент космоса. Без жизни не будет космоса, потому что не будет посредника между материей и энергией. И не биосфера появилась на земле, как все думают, а биосфера произвела саму планету. Планета – это дом, который себе построили бактерии. По-человечески, конечно, мы предвидим будущее, мы его приближаем, с его идеальной точки зрения оцениваем настоящее. Но его не существует, поскольку основа всего - клеточное деление. И больше ничего.

Земля никогда не была ни раскаленной, ни огненно-жидкой. Она была такая же, как сейчас. Только не было почвы, например, но для бактерий почва необязательна.

Есть только реальное время. Оно означает то, что происходит в темпе жизни. Но умственно мы можем путешествовать во времени сколько угодно.