Проведение выставки в очередной раз показало безуспешность попыток недружественных государств «отменить» российскую культуру. Фото: Любовь МАТИЯК/МИД РФ

В Индии продолжает свою работу Международная книжная ярмарка, проходящая в столице страны, Нью-Дели. Она открылась одновременно с проводившейся в индийской столице встречей глав министерств иностранных дел стран-участниц Большой двадцатки (G20).

Глава российского МИДа Сергей Лавров принял участие в открытии мемориальной выставки, посвящённой общности мировоззрения и взаимному влиянию русского писателя Льва Николаевича Толстого и индийского политика и общественного деятеля Махатмы Ганди. Выставка открылась в стенах комплекса, в котором проходит книжная ярмарка.

Церемонию открыл шерпа Индии в G20 Амитабх Кант. Ранее он заявлял о ключевой роли России в G20.

Памятник Льву Толстому в Дели. Фото: Любовь МАТИЯК/МИД РФ

Инициаторы и организаторы совместной российско-индийской экспозиции подтвердили, что целью мемориальной выставки является напоминание о крепкой духовной связи двух выдающихся мыслителей и привлечение внимание общественности к проповедуемым Толстым и Ганди идеалам равноправия народов и справедливого мироустройства, недопустимости любых форм доминирования и политически мотивированных дискриминационных подходов в международных отношениях.

Проведение выставки в очередной раз показало безуспешность попыток недружественных государств «отменить» российскую культуру и многовековые гуманитарные связи России с другими странами мира.

Выставка открылась в стенах комплекса, в котором проходит книжная ярмарка. Фото: Любовь МАТИЯК/МИД РФ

Ранее посол России в Индии Денис Алипов в интервью «КП» подтвердил укрепление и развитие российско-индийских связей, общность наших интересов.

- Безусловно, большую роль играет сочетание культурных и духовных ценностей, а также искренний взаимный интерес. С индийцами нас сближают схожее мировоззрение, широта души и гостеприимство, высокий уровень духовности и морали, чувство социальной справедливости, вера в настоящую любовь и искреннюю дружбу. Это результат неразрывной связи поколений, уходящей корнями глубоко в прошлое. Здесь мы видим и единое наследие древнего санскрита, сохранившего присутствие в наших языках, и невероятное путешествие тверского купца Афанасия Никитина, добравшегося в XV веке до Индии, и бессмертное достояние Льва Толстого и семьи Рерихов, философию Махатмы Ганди и многое другое. Важно, что в обеих странах высоко ценят этот аспект, уделяют большое внимание сохранению нашей общей исторической памяти. – сказал глава российской дипмиссии в Нью-Дели.

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