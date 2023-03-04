Оскандалившийся Дмитрий Назаров: "Мы какие-то мерзенькие"

Актер Дмитрий Назаров Фото: Иван ВИСЛОВ

Дмитрий Назаров и Ольга Васильева после увольнения из МХТ имени Чехова пытаются стать своими в Израиле. Актеры не скрывают, что лишились высоких гонораров. Чтобы хоть как-то заработать, они отправятся на гастроли. Конечно, о гонорарах, которые артисты получали в России, речи не идет. Но супруги и этому рады.

Дмитрий Назаров и Ольга Васильева больше всего переживают, что от них отвернулись коллеги по МХТ. "Нас выперли и все - тишина" - сообщил актер.

Назаров отметил, что актеры теперь с презрением относятся к ним и не стесняются публично оскорблять. "В театре нас не любят, потому что мы какие-то мерзенькие, а сейчас еще и токсичные", - жалуется артист.

При этом окончательно рвать с Россией супруги не хотят. Так, Назаров отказался отправлять свои деньги на нужды ВСУ. "Есть какие-то вещи, на которые я лично пойти не могу. Когда мне пишут - "собираем деньги на украинские беспилотники", я говорю - вы что, с ума сошли, вы серьезно у меня, россиянина это спрашиваете", - заявил он.

65-летний актер не знает, как ему жить дальше. Артист сообщил, что в России он занимался любимым делом и зарабатывал на жизнь. В Израиле у него такой возможности нет.