Леонид Рошаль впервые сообщил о своём самочувствии: «Спасибо, всегда рядом»

Доктор Мира Леонид Рошаль. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На днях с пресс-секретарём Президента России Дмитрием Песковым мы говорили о том, что ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России. В «черный список» попал и Доктор Мира Леонид Рошаль.

Вот что - дословно - сказал тогда официальный представитель Кремля:

…- Вы знаете, там же не только Леонид Рошаль, которого мы все уважаем, которому мы желаем скорейшего выздоровления. (Мы знаем, что он сейчас лечится.) Конечно, это наше достояние – Леонид Михайлович Рошаль.

В эту субботу, 4 марта, несколько часов назад мне удалось пообщаться со знаменитым доктором с помощью смс-сообщений… (см. фото.)

Привожу этот текст практически полностью.

«Леонид Михайлович, здравствуйте! Как Вы себя чувствуете? Все будет Хорошо - потому что все молятся за Вас! Ваш Александр Гамов».

«Спасибо, — последовал ответ, и - традиционная фраза Леонида Рошаля, — всегда рядом».

«Взаимно».

Дорогой Леонид Михайлович! От имени наших читателей желаем Вам скорейшего выздоровления!

«Комсомолка» - всегда рядом.

Леонид Рошаль попал в реанимацию 26 февраля. Когда его состояние стабилизировалось, известного врача перевели в обычную палату.

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