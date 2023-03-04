Должна была писать мемуары, а слила всю личную переписку: В Британии разгорается скандал в правительственных кабинетах

Бывший министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Британии разразился скандал, связанный с публикацией ряда сообщений из WhatsApp, отправленных и полученных бывшим министром здравоохранения королевства Мэттом Хэнкоком.

Известно, что утечка коснулась порядка 100 тыс. сообщений, из которых изучена и опубликована пока лишь ничтожно малая часть. Но это уже, по словам британских СМИ, спровоцировало в правительственных кабинетах настоящую панику.

Хэнкока «сдала» журналист Daily Telegraph Изабель Окшотт, нанятая им для литературной обработки и написания его мемуаров. В воспоминаниях политик хотел рассказать, в первую очередь, о том, как возглавляемое им ведомство реагировало на пандемию COVID-19. Для этого он предоставил Окшотт доступ в том числе и к архивам своей переписке на смартфоне.

Окшотт заявила, что действовала «в интересах общественности», Хэнкок назвал ее предательницей.

Из опубликованных сообщений выяснилось, что министр игнорировал ключевые рекомендации медиков и эпидемиологов и нередко принимал решения с учетом своих политических предпочтений.

Многие действующие британские политики, контактировавшие с Хэнкоком через WhatsApp, узнав о начале публикаций архива личных сообщений, всерьез забеспокоились о том, что их переписка с ним также станет предметом обсуждений. Уже есть первые «жертвы»: опубликованы сообщения бывшего министра образования Гэвина Уильямсона, в которых он высмеивал действия профсоюзов учителей.

Британское правительство, в котором заседает немало политиков и ранее занимавших ответственные посты, как сообщают журналисты, готовится к новым разоблачениям.

Но особый интерес у британцев вызвала схема работы минздрава: большинство важных решений в пандемию, теперь, как выяснилось, принимались на ходу, путем обмена несколькими сообщениями между министром и его подчиненными в мессенджере. Но чиновники защищаются, говоря, что сервисы обмена сообщениями являются важным и полезным инструментом их работы, особенно, когда дело касается «вопросов, не стоящих написания целого письма».

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