Оперировали три часа, достали натовскую пулю, сердце и легкие не задеты: Онищенко - о состоянии 10-летнего героя Феди из Брянской области

Фото: Александр БОГОМАЗ, vk.com.

- Геннадий Григорьевич, я к вам обращаюсь - и как к доктору медицинских наук, и как к президенту Землячества донбассовцев в Москве… Прошла информация, что героическому мальчику Фёдору, который во время атаки украинских неонацистов спас двух девочек, но получил ранение - ему сейчас в больнице сделали операцию. Нет ли у вас каких-то сведений, как мальчик себя чувствует? Удалось ли вам с кем-то из медиков связаться?

Академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Чувствует Фёдор себя…

Ранение-то тяжелое, хотя не затронуты жизненно важные органы – ни легкие, ни сердце.

Тем не менее, о тяжести можно судить по длительности операции, - рассказал академик РАН, Герой Труда ДНР, заместитель президента Российской Академии образования Геннадий Онищенко.

Ну, это дело моих коллег, и, я уверен, что они сделают все возможное и даже невозможное - для того, чтобы мальчика вернуть к нормальной жизни.

- А как долго длилась операция?

- По-моему, три или четыре часа.

Пуля, которую хирурги извлекли из тела мальчика, - натовского производства.

А что касается самого Федора… Два брата в зоне СВО сейчас.

- У него?

- Да.

Я вот что ещё хочу сказать. Брянская область, героическая область.

Конечно, другого поведения от мальчишки из этих мест ожидать было трудно. (Геннадий Онищенко имеет ввиду историю Великой Отечественной войны. - А.Г.)

А село Любичи (где мальчик Фёдор совершил подвиг. - А.Г.), - оно тоже само по себе не рядовое.

Любичи - от слова «люблю».

А Брянская область граничит с Черниговщиной.

Как раз из тех мест, по преданию, была Малуша, мать равноапостольного князя Владимира, который крестил Русь и которому памятник у нас на Боровицкой площади стоит, у Кремля.

Вот в чем ещё символизм.

Я уверен, что у мальчика все будет хорошо, он выздоровеет и вырастет достойным сыном нашей страны.

А тех, кто стрелял в него и в других детей, я уверен, обязательно найдут и они получат своё - «по заслугам».

Ну, а мы, я уверен, добьёмся Победы, Мира. Сохраним и продолжим вот ту многовековую совместную историю - во имя будущего наших детей, в том числе, и Федора.

- Спасибо вам огромное… Ну, и ещё - ваши слова семье Федора. Пожелание…

- Пожелаем Фёдору скорейшего выздоровления, и для его мамы это будет самым лучшим подарком.

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