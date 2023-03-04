Немецкие экоактивисты посягнули на Конституцию

Сторонники экологического движения «Последнее поколение» осквернили мемориал «Основной закон 49». Фото: Кадр видео

В столице ФРГ, Берлине, в непосредственной близости от бундестага сторонники экологического движения «Последнее поколение» осквернили мемориал «Основной закон 49».

Мемориал представляет собой высокие стеклянные панели, на которых выгравированы основные статьи немецкой Конституции в их первоначальной версии 1949 года. Теперь они залиты черной краской. Вандалы заявили, что это нефть.

«Последнее поколение (Letzte Generation)» - радикальное движение защитников природы; его руководство уже взяло на себя ответственность за акцию, попытавшись объяснить ее символизм. По словам экоактивистов, правительство ФРГ не защищает основные права граждан. «Сжигать нефть или защищать права? В 2023 году возможно только одно из двух», - говорится в сообщении, распространенном движением.

Берлинская полиция заявила, что уже установила личности шести человек, принимавших непосредственное участие в акции. В данный момент оценивается ущерб, нанесенный мемориалу.