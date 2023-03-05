В ВСУ поступила на вооружение "Промова переможця"

Аутотренинг с самогипнозом - после него, по мысли украинских военачальников, все должно наладиться само собой Фото: REUTERS

Новое оружие чудовищной разрушительной силы начало поступать в ряды ВСУ, и на этот раз речь идет не о какой-то западной "вундерваффле", что в очередной раз не оправдает надежды и чаяния бандеровцев, а о собственном украинском изобретении, уже поставленном на поток и использование в массовых масштабах. Называется сие изобретение "Промова переможця" (в переводе на русский – "Речь победителя"), использовать ее необходимо ежедневно в соответствии с "Распорядком дня", утвержденным командиром части. Наверное, даже 3 раза в день, как минимум, но до или после еды, в инструкции не сообщается. Это настолько шедеврально, что не привести весь текст полностью просто нельзя.

"Я — воин Вооруженных сил Украины! Достойный потомок украинских героев!

Я никогда не предам присягу и доверие Украинского народа!

Никогда не опущу руки перед трудностями!

Моя цель — только победа. Мое задание — верная служба Украинскому государству!

Я неуклонно буду закалять свою силу и волю!

Я всегда буду верным товарищем для своих сослуживцев и командиров!

Я буду уничтожать врагов без жалости и страха!

Я — оружие Победы! Я — надежда на будущее!

Слава Вооруженным силам Украины!

Слава Украине!"

Предшественники, правда, были лаконичнее, хотя не менее пафосные, Те самые, которые в гитлеровской Германии клялись отдать жизнь за фюрера - от солдат до юных подростков, вступавших в "Гитлерюгенд". Вещь, конечно, сильная, но, согласитесь, приносить аналогичную клятву Зеленскому – это как-то совсем не комильфо. Он-то явно против не будет, даже наоборот, но вот у остальных… особо брезгливых может стошнить. Хотя, по факту, умирают сейчас ВСУшники как раз за укронаркофюрера.

Правда, у немцев по этой части присутствовала явная недоработка. Они давали такую клятву раз в жизни. А вот начальник штаба – заместитель командующего Сил территориальной обороны Украины бригадный генерал Сергей Собко требует в срок до 10-го марта включить исполнение этого "заклинания о перемоге" в ежедневный распорядок дня и беспрекословно исполнять. Укреплять, так сказать, боевой дух и моральную силу "оружий победы" и "надежд на будущее". Наверняка еще будет требовать выучить наизусть и декламировать с выражением.

Аутотренинг с самогипнозом. После которого, по мысли украинских военачальников, все должно наладиться само собой.

Могу предложить для такого аутотренинга, в первую очередь, украинским генералам, но и для остальных ВСУшников сгодится и явно не будет лишней, иную текстовую формулу заклинания для аутотренинга.

- Я не обо…ся, я не обо…ся, я не обо…ся, - после чего делается пауза, производятся три глубоких медленных вдоха и выдоха, и текст меняется. – Это не я. Это не я. Это не я.

И, как мне кажется, именно мой вариант, а не предложенный украинским командованием и незалежными психиатрами, окажется гораздо более действенной штукой.